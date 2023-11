Ο Αμερικάνος δισεκατομμυριούχος, Λίον Κούπερμαν, μπήκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάνοντας δικό του ένα μετοχικό μερίδιο της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο 80χρονος Λίον Κούπερμαν “μπήκε” στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χωρίς όμως να γίνει γνωστό το μετοχικό μερίδιο που απέκτησε

Όπως αναφέρουν, όμως, κάποια δημοσιεύματα, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος αγόρασε περίπου 1.000.000 μετοχές, που εκτιμώνται επί του παρόντος σε 13.465.200 εκατομμύρια λίρες.

Και όλα αυτά, σε ένα χρονικό διάστημα που ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ επιθυμεί να κάνει γερό “μπάσιμο” για τους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Κούπερμαν είναι ο ιδρυτής του Omega Advisors, η οποία είναι μία συμβουλευτική εταιρία επενδύσεων, διατηρεί πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, ενώ η καθαρή του περιουσία εκτιμάται περίπου στις 2.003.750.000 δισεκατομμύρια λίρες.

