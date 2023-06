Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέκλεισαν την είσοδο του Megastore του συλλόγου στο “Ολντ Τράφορντ”, για να διαμαρτυρηθούν κατά της ιδιοκτησίας των Γκλέιζερ.

Μια ακόμα ημέρα που οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διαμαρτυρήθηκαν κατά της οικογένειας Γκλέιζερ. Μερίδα οπαδών απέκλεισαν την είσοδο του Megastore έξω από το «Όλντ Τράφορντ», την ημέρα που η ομάδα ανακοίνωσε τη νέα της φανέλα για τη σεζόν 2023/24.

Στις τάξεις των οπαδών των “κόκκινων διαβόλων” υπάρχει απογοήτευση, σχετικά με την έλλειψη κινήσεων για την πώληση του συλλόγου.

Οι οπαδοί «σήκωσαν» πανό με το μήνυμα «Glazers out» και φώναξαν συνθήματα κατά της διοίκησης, υπό τη διακριτική παρουσία αστυνομικών. Οι εργαζόμενοι του καταστήματος αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη λειτουργία της μπουτίκ, μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση.

Σε ανακοίνωση που είχε προηγηθεί, το γκρουπ των οπαδών ανέφερε: «Η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών της Γιουνάιτεντ θέλει να δει μια κατάληξη σε αυτή την παρατεταμένη διαδικασία πώλησης, με την πλειοψηφία να υποστηρίζει μια πλήρη πώληση. Η διαμαρτυρία προγραμματίζεται την Τρίτη για να καταστήσουμε σαφές αυτό το μήνυμα».

Sell United and Fuk off home.

Protest on the way#GlazersOut pic.twitter.com/CQK2GFDGkr