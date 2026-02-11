Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Σοκαρισμένος ο οπαδός που περίμενε νίκη για να κουρευτεί – 300.000 θεατές έβλεπαν live το δράμα του

Ο Φρανκ Ίλετ είναι ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει γίνει viral τον τελευταίο χρόνο, καθώς έχει βάλει στοίχημα με τους ακολούθους τους στα social media ότι θα κουρευτεί, μόλις οι «κόκκινοι διάβολοι» κάνουν πέντε σερί νίκες.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε κάνει τέσσερις διαδοχικές νίκες με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της και χρειαζόταν το διπλό στην έδρα της Γουέστ Χαμ. Τα «σφυριά» όμως του ακύρωσαν το ραντεβού με τον μπαρμπέρη μετά το 1-1 κόντρα στην αγαπημένη του ομάδα.

Πλέον, θα πρέπει να περιμένει αρκετό καιρό για να βρεθεί ξανά στην πηγή για να κουρέψει την πλούσια χαίτη που έχει δημιουργήσει από το 2024 που ξεκίνησε το στοίχημα. Ο Ίλετ περιμένει εδώ και σχεδόν 500 μέρες για να πάρει ανάσα το κεφάλι του.

Στο live που έκανε ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκαν περίπου 300.000 θεατές να τον παρακολουθούν και σίγουρα οι περισσότεροι χάρηκαν με τον «πόνο» του.

Η αντίδρασή του στο γκολ της Γουέστ Χαμ είναι χαρακτηριστική. Ο Ίλετ είχε την ελπίδα για δύο λεπτά ότι η ομάδα του θα κάνει την ανατροπή μετά το γκολ του Σέσκο στις καθυστερήσεις, όμως αυτό δεν συνέβη και ο χρόνος μηδένισε γι’ αυτόν.

The moment West Ham scored pic.twitter.com/adT9Su8y4m — 433 (@433) February 10, 2026

«Οι κόκκινοι διάβολοι» σκόραραν με τον Κασεμίρο νωρίς στο δεύτερο μέρος και αυτό έφερε πανηγυρισμούς στο live του ακούρευτου οπαδού, όμως το γκολ του Βραζιλιάνου ακυρώθηκε, με τις αντιδράσεις αν είναι απολαυστικές.

@TheUnitedStand reaction to Man Utd’s 1-1 goal and then they see it’s offside pic.twitter.com/GNCM114J4w — Coman (@F_coman7) February 10, 2026

Famous TikToker “TheUnitedStand” breaks down on stream after not cutting his hair for 500+ days as Man United lose the 4th-game streak — pulling nearly 260K viewers



“It was a strange game. I feel heartbroken… this was the moment”

pic.twitter.com/iBeDl8q6eX — axify (@axifyclipping_) February 10, 2026

Βέβαια, αν η Γιουνάιτεντ κάνει το 5/5 κάποια στιγμή το πιο πιθανό είναι να ξεχαστεί η φήμη και η ιστορία του Ίλετ.

«Mιλάμε για τον Κάρικ και τη Γιουνάιτεντ που προσπαθούν να κερδίσουν το πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι τους και όλο το θέμα είναι ότι αυτός ο τύπος κουρεύεται. Στοιχηματίζω ότι θα ήταν συντετριμμένος αν η Γιουνάιτεντ κέρδιζε το πέμπτο παιχνίδι, επειδή ξαφνικά είναι άσχετος», είπε ο Γουέιν Ρούνεϊ για τον Φρανκ Ίλετ και το στοίχημά του.

Nothing wrong with growing out your hair. pic.twitter.com/xJF6YKx21M — Manchester City US (@ManCityUS) February 10, 2026

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλησε να πειράξει την αντίπαλό της μετά την γκέλα με την Γουέστ Χαμ ανεβάζοντας μία ανάρτηση με τον Έρλινγκ Χάαλαντ και τη λεζάντα: «Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να αφήνεις τα μαλλιά σου να μακρύνουν».