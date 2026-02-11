Αθλητικά

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Σοκαρισμένος ο οπαδός που περίμενε νίκη για να κουρευτεί – 300.000 θεατές έβλεπαν live το δράμα του

Μία νίκη μακριά από τον μπαρμπέρη ήταν ο Φρανκ Ίλετ
Ο Φρανκ Ίλετ
Ο Φρανκ Ίλετ απογοητευμένος μετά την ισοπαλία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Φρανκ Ίλετ είναι ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει γίνει viral τον τελευταίο χρόνο, καθώς έχει βάλει στοίχημα με τους ακολούθους τους στα social media ότι θα κουρευτεί, μόλις οι «κόκκινοι διάβολοι» κάνουν πέντε σερί νίκες.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε κάνει τέσσερις διαδοχικές νίκες με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της και χρειαζόταν το διπλό στην έδρα της Γουέστ Χαμ. Τα «σφυριά» όμως του ακύρωσαν το ραντεβού με τον μπαρμπέρη μετά το 1-1 κόντρα στην αγαπημένη του ομάδα.

Πλέον, θα πρέπει να περιμένει αρκετό καιρό για να βρεθεί ξανά στην πηγή για να κουρέψει την πλούσια χαίτη που έχει δημιουργήσει από το 2024 που ξεκίνησε το στοίχημα. Ο Ίλετ περιμένει εδώ και σχεδόν 500 μέρες για να πάρει ανάσα το κεφάλι του.

Στο live που έκανε ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκαν περίπου 300.000 θεατές να τον παρακολουθούν και σίγουρα οι περισσότεροι χάρηκαν με τον «πόνο» του.

Η αντίδρασή του στο γκολ της Γουέστ Χαμ είναι χαρακτηριστική. Ο Ίλετ είχε την ελπίδα για δύο λεπτά ότι η ομάδα του θα κάνει την ανατροπή μετά το γκολ του Σέσκο στις καθυστερήσεις, όμως αυτό δεν συνέβη και ο χρόνος μηδένισε γι’ αυτόν.

 

«Οι κόκκινοι διάβολοι» σκόραραν με τον Κασεμίρο νωρίς στο δεύτερο μέρος και αυτό έφερε πανηγυρισμούς στο live του ακούρευτου οπαδού, όμως το γκολ του Βραζιλιάνου ακυρώθηκε, με τις αντιδράσεις αν είναι απολαυστικές.

 

 

Βέβαια, αν η Γιουνάιτεντ κάνει το 5/5 κάποια στιγμή το πιο πιθανό είναι να ξεχαστεί η φήμη και η ιστορία του Ίλετ.

«Mιλάμε για τον Κάρικ και τη Γιουνάιτεντ που προσπαθούν να κερδίσουν το πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι τους και όλο το θέμα είναι ότι αυτός ο τύπος κουρεύεται. Στοιχηματίζω ότι θα ήταν συντετριμμένος αν η Γιουνάιτεντ κέρδιζε το πέμπτο παιχνίδι, επειδή ξαφνικά είναι άσχετος», είπε ο Γουέιν Ρούνεϊ για τον Φρανκ Ίλετ και το στοίχημά του.

 

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλησε να πειράξει την αντίπαλό της μετά την γκέλα με την Γουέστ Χαμ ανεβάζοντας μία ανάρτηση με τον Έρλινγκ Χάαλαντ και τη λεζάντα: «Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να αφήνεις τα μαλλιά σου να μακρύνουν».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
105
86
62
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo