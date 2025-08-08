Συμβαίνει τώρα:
Μαρία Σάκκαρη: Άνοδος επτά θέσεων για την Ελληνίδα τενίστρια

Η ανοδική πορεία της Ελληνίδας πρωταθλήτριας συνεχίστηκε
Η Μαρία Σάκκαρη
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε ακόμα επτά θέσεις και πλέον βρίσκεται στο No.65 του κόσμου.

Η Μαρία Σάκκαρη αρχίζει να βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματα της κι αυτό φαίνεται στη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανεβαίνει συνεχώς και πλέον βρίσκεται στο Νο.65, έχοντας τη δυνατότητα να μπει και στην πρώτη 50αδα τις επόμενες εβδομάδες, αφού δεν υπερασπίζεται βαθμούς.

Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε ένα σκαλί και είναι στο Νο.29 της παγκόσμιας κατάταξης. 

Στο Νο.1 παραμένει ο Γιάνικ Σίνερ, που μπορεί να απειληθεί τις προσεχείς εβδομάδες από τον Κάρλος Αλκαράθ, καθώς υπερασπίζεται τους τίτλους σε Σινσινάτι και US Open.

