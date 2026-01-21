Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη: «Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» της φώναζαν Έλληνες φίλαθλοι στο Australian Open

Η “τρέλα” των Ελλήνων οπαδών έκανε για μια ακόμα φορά την εμφάνισή της σε αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη είδε την πορεία της στο φετινό Australian Open να ολοκληρώνεται στο δεύτερο του γύρο, μετά την ήττα που γνώρισε την Τρίτη (21.01.2026) με 2-0 σετ (6-0, 6-4) από τη Μίρα Αντρέεβα.

Όπως κάθε φορά, έτσι και φέτος, η Μαρία Σάκκαρη είχε την στήριξη των Ελλήνων της Μελβούρνης, με τα συνθήματά τους να κλέβουν και αυτή τη φορά την παράσταση.

Μετά το πρώτο χαμένο σετ με 6-0, στο δεύτερο η Μαρία ισοφάρισε στα game σε 2-2 και τότε οι Έλληνες άρχισαν να φωνάζουν: “Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό. Μαρία ολέ, Μαρία ολέ”.

Η… τρέλα τους έκανε την σχολιάστρια του αγώνα να γελάσει!

