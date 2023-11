Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευση της μετά το χαμένο σετ με 6-0 κόντρα στη Ριμπάκινα στο WTA Finals.

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε εφιαλτικά την αναμέτρηση με τη Ριμπάκινα, χάνοντας με 6-0 το πρώτο σετ. Η τενίστρια από το Καζακστάν εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και έκανε δια περιπάτου το 1-0.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Μαρία Σάκκαρη απογοητεύτηκε, με την απογοήτευση της να αποτυπώνεται στο τέλος του σετ όταν είχε ένα σύντομο διάλογο με τον προπονητή της.

Ο Τομ Χιλ προσπαθούσε να της ανεβάσει το ηθικό, με τη Σάκκαρη να φέρεται να του λέει ότι “έχει τελειώσει”.

Coach Tom Hill at the changeover: “Right here, right now!”



Maria Sakkari: “I’m done.” pic.twitter.com/ZX6V8uoZps