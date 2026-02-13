Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη – Καρολίνα Μούχοβα 1-2 Τελικό: Αποκλεισμός για την Ελληνίδα τενίστρια στη Ντόχα

Έχασε μεγάλη ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό η Σάκκαρη
Η Σάκκαρη
Η Σάκκαρη στον αγώνα με την Μούχοβα στο Κατάρ / REUTERS/Ibraheem Al Omari

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-3, 4-6, 1-6) στο 1000άρι τουρνουά της Ντόχα, αφού επέτρεψε στην Καρολίνα Μούχοβα να πάρει τη νίκη με ανατροπή και να προκριθεί στον τελικό του Qatar Open.

20:58 | 13.02.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
20:56 | 13.02.2026

Η Σάκκαρη βρέθηκε να προηγείται με 1-0 στα σετ και 2-0 στο δεύτερο σετ, αλλά τελικά γνώρισε την ήττα (6-3, 4-6, 1-6) με ανατροπή από την Μούχοβα!

20:56 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 1-6 γκέιμ στο τρίτο σετ και 1-2 στο ματς!
20:56 | 13.02.2026
Τέλος στο ματς!
20:55 | 13.02.2026

40-0 για την Μούχοβα

20:54 | 13.02.2026

30-0 με απίθανο πόντο για την Μούχοβα στο φιλέ

20:53 | 13.02.2026

15-0 για τη Μούχοβα

20:52 | 13.02.2026

Θα σερβίρει για το ματς η Μούχοβα

20:52 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 1-5 γκέιμ στο τρίτο σετ!
20:51 | 13.02.2026

Πλεονέκτημα για την Σάκκαρη με σμας

20:51 | 13.02.2026

Ισοπαλία μετά από κακή επιστροφή της Μούχοβα

20:50 | 13.02.2026

30-40 και ματς πόιντ για την Μούχοβα

20:50 | 13.02.2026

30-30 με τρομερό βολέ της Μούχοβα

20:48 | 13.02.2026

30-15 με την Σάκκαρη να χάνει σμας!

20:47 | 13.02.2026

30-0 εύκολα για την Σάκκαρη

20:47 | 13.02.2026

Ένα... θαύμα θα χρειαστεί πλέον η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια

20:47 | 13.02.2026

Δεν βρίσκει αντίδραση η Σάκκαρη, που θα σερβίρει για να μείνει στο ματς, αλλά είναι 2 μπρέικ πίσω

20:45 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 0-5 γκέιμ στο τρίτο σετ!
20:45 | 13.02.2026

Πλεονέκτημα για την Μούχοβα

20:45 | 13.02.2026

40-40 χάνει την ευκαιρία η Ελληνίδα τενίστρια

20:42 | 13.02.2026

30-40 με ανατροπή και μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη

20:42 | 13.02.2026

30-15 για την Μούχοβα

20:42 | 13.02.2026

15-15 για τις δύο τενίστριες

20:40 | 13.02.2026

Σειρά της Μούχοβα στο σερβίς

20:40 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 0-4 γκέιμ στο τρίτο σετ!
20:40 | 13.02.2026
Νέο μπρέικ από την Μούχοβα!
20:39 | 13.02.2026

30-40 με ωραίο πρώτο σερβίς από την Μαρία

20:38 | 13.02.2026

15-40 με την Σάκκαρη να χάνει την baseline και να δίνει διπλό μπρέικ πόιντ στην Μούχοβα

20:37 | 13.02.2026

15-30 μειώνει η Σάκκαρη

20:37 | 13.02.2026

0-30 για την Μούχοβα, με την Σάκκαρη να έχει "πέσει" πλέον υπερβολικά στο ματς, παρότι βρίσκεται μόλις ένα μπρέικ πίσω

20:35 | 13.02.2026

Θα σερβίρει τώρα η Σάκκαρη

20:35 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 0-3 γκέιμ στο τρίτο σετ!
20:33 | 13.02.2026

40-0 εύκολα για την Τσέχα

20:33 | 13.02.2026

15-0 με άσο της Τσέχας που έχει βρει πλέον ρυθμό και έχει την ψυχολογία υπέρ της

20:32 | 13.02.2026

Σειρά της Μούχοβα στο σερβίς

20:32 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 0-2 γκέιμ στο τρίτο σετ!
20:31 | 13.02.2026
Έκανε το μπρέικ αμέσως η Μούχοβα!
20:31 | 13.02.2026

30-40 και μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα

20:30 | 13.02.2026

30-30 με την Σάκκαρη να χάνει την ευθεία σε μπάκχαντ

20:30 | 13.02.2026

30-15 με την Σάκκαρη να χάνει τώρα την baseline

20:29 | 13.02.2026

30-0 εύκολα για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια

20:29 | 13.02.2026

Σειρά της Σάκκαρη να σερβίρει

20:29 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 0-1 γκέιμ στο τρίτο σετ!
20:26 | 13.02.2026

30-15 για την Τσέχα τενίστρια

20:26 | 13.02.2026

Σε τρίτο σετ θα κριθεί πια η πρόκριση, με τη Μούχοβα να σερβίρει πρώτη

20:22 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 4-6 γκέιμ και 1-1 στα σετ!
20:21 | 13.02.2026
Πήρε το γκέιμ και το σετ η Μούχοβα!
20:21 | 13.02.2026

15-40 σβήνει το πρώτο η Σάκκαρη με το ντροπ της Τσέχας να μην περνάει το φιλέ

20:20 | 13.02.2026

0-40 και τριπλό μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα

20:20 | 13.02.2026

0-30 για την Μούχοβα με αβίαστο λάθος της Σάκκαρη

20:19 | 13.02.2026

0-15 για την Μούχοβα

20:17 | 13.02.2026

Θα σερβίρει για την ισοφάριση η Σάκκαρη

20:17 | 13.02.2026

Η Σάκκαρη ήταν με την... πλάτη στον τοίχο στο δεύτερο σετ, αλλά έβγαλε φοβερή αντίδραση και ισοφάρισε σε 2-2 τα μπρέικ στο δεύτερο σετ

20:17 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 4-5 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
20:16 | 13.02.2026
Βρήκε το μπρέικ η Σάκκαρη!
20:16 | 13.02.2026

15-40 με την Μούχοβα να σβήνει το πρώτο με υπέροχο φόρχαντ

20:15 | 13.02.2026

0-40 με τρομερό πέρασμα της Σάκκαρη, που της δίνει τριπλό μπρέικ πόιντ

20:14 | 13.02.2026

0-30 και ευκαιρία για την Σάκκαρη!

20:14 | 13.02.2026

0-15 με ωραία χτυπήματα της Σάκκαρη σε ράλι

20:13 | 13.02.2026

Παραμένει ένα μπρέικ πίσω η Σάκκαρη και η Μούχοβα θα σερβίρει για να ισοφαρίσει σε 1-1 σετ

20:13 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 3-5 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
20:12 | 13.02.2026

40-15 για την Σάκκαρη

20:11 | 13.02.2026

30-15 με κακή επιστροφή της Μούχοβα

20:11 | 13.02.2026

15-15 με καλό πρώτο σερβίς της Σάκκαρη

20:11 | 13.02.2026

0-15 για την Μούχοβα

20:09 | 13.02.2026

Θα σερβίρει για να μείνει στο σετ η Σάκκαρη

20:09 | 13.02.2026

Πέντε σερί γκέιμ έχει πάρει η Μούχοβα!

20:09 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 2-5 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
20:08 | 13.02.2026

40-30 μείωσε η Σάκκαρη

20:07 | 13.02.2026

40-15 με την Σάκκαρη να μην περνάει το φιλέ στην ευθεία με το μπάκχαντ

20:06 | 13.02.2026

30-15 για την Μούχοβα

20:06 | 13.02.2026

15-15 με βολέ της Μούχοβα

20:06 | 13.02.2026

0-15 για την Σάκκαρη

20:05 | 13.02.2026

Σειρά της Μούχοβα να σερβίρει

20:05 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 2-4 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
20:04 | 13.02.2026
Νέο μπρέικ για την Μούχοβα!
20:03 | 13.02.2026

30-40 με ψύχραιμα χτυπήματα τώρα από την Σάκκαρη

20:03 | 13.02.2026

Έχει χάσει το μυαλό της η Σάκκαρη και κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο!

20:02 | 13.02.2026

15-40 και διπλό μπρέικ πόιντ για την Τσέχα

20:01 | 13.02.2026

15-30 με την Σάκκαρη να κάνει νέο λάθος στο φιλέ, αλλά την Μούχοβα να μην την "πληγώνει"

20:01 | 13.02.2026

0-30 με άσχημο χτύπημα της Σάκκαρη στο φιλέ

20:00 | 13.02.2026

0-15 για την Μούχοβα, με την Σάκκαρη να έχει χάσει τη συγκέντρωσή της

19:58 | 13.02.2026

Η Σάκκαρη και πάλι στο σερβίς

19:58 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 2-3 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
19:57 | 13.02.2026

40-30 με οριακό άουτ από την Σάκκαρη

19:57 | 13.02.2026

30-30 ισοφάρισε η Τσέχα

19:57 | 13.02.2026

15-30 και προβάδισμα για την Σάκκαρη στο πέμπτο γκέιμ

19:54 | 13.02.2026

Η Μούχοβα ισοφάρισε και θα σερβίρει για το πρώτο της προβάδισμα στο δεύτερο σετ

19:54 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 2-2 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
19:53 | 13.02.2026
Με διπλό λάθος της Σάκκαρη στο σερβίς, ήρθε το μπρέικ της Μούχοβα!
19:52 | 13.02.2026

15-40 έσβησε το πρώτο η Σάκκαρη

19:52 | 13.02.2026

0-40 και τριπλό μπρέικ πόιντ για την Τσέχα

19:52 | 13.02.2026

0-30 με την Μούχοβα να πιέζει την Ελληνίδα τενίστρια

19:48 | 13.02.2026

Η Σάκκαρη ξανά στο σερβίς

19:48 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 2-1 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
19:47 | 13.02.2026

40-30 συνεχίζεται η μάχη στο τρίτο γκέιμ

19:47 | 13.02.2026

30-15 η Μούχοβα

19:46 | 13.02.2026

15-15 για τις δύο τενίστριες

19:45 | 13.02.2026

Η Μούχοβα ξανά στο σερβίς

19:45 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 2-0 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
19:43 | 13.02.2026

40-15 εύκολα η Σάκκαρη

19:43 | 13.02.2026

30-15 η Σάκκαρη

19:42 | 13.02.2026

15-15 με άψογο φόρχαντ της Σάκκαρη

19:42 | 13.02.2026

0-15 για την Μούχοβα

19:40 | 13.02.2026

Σειρά της Σάκκαρη στο σερβίς

19:40 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 1-0 γκέιμ στο δεύτερο σετ!
19:40 | 13.02.2026
Έφθασε στο μπρέικ η Σάκκαρη με φοβερό πέρασμα στο φιλέ!
19:39 | 13.02.2026

30-40 έσβησε το πρώτο η Μούχοβα, με το φιλέ να μην κάνει τη χάρη στην Σάκκαρη

19:38 | 13.02.2026

15-40 και διπλό μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη

19:37 | 13.02.2026

15-30 για την Σάκκαρη

19:37 | 13.02.2026

15-15 με οριακό άουτ από την Σάκκαρη

19:36 | 13.02.2026

0-15 για την Σάκκαρη

19:31 | 13.02.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο σετ με την Μούχοβα στο σερβίς

19:31 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 6-3 γκέιμ και 1-0 σετ!
19:31 | 13.02.2026
Πήρε το πρώτο σετ η Σάκκαρη!
19:30 | 13.02.2026

40-0 για την Σάκκαρη και τριπλό σετ πόιντ

19:29 | 13.02.2026

30-0 εύκολα για την Σάκκαρη

19:29 | 13.02.2026

15-0 με καλό πρώτο σερβίς

19:29 | 13.02.2026

Θα σερβίρει για το πρώτο σετ η Σάκκαρη!

19:29 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 5-3 γκέιμ στο πρώτο σετ!
19:28 | 13.02.2026
Έκανε αμέσως το μπρέικ η Σάκκαρη!
19:27 | 13.02.2026

0-40 και τριπλό μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη

19:27 | 13.02.2026

0-30 με αβίαστο λάθος της Μούχοβα

19:27 | 13.02.2026

0-15 για την Σάκκαρη

19:25 | 13.02.2026

Σειρά της Μούχοβα στο σερβίς

19:25 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 4-3 γκέιμ στο πρώτο σετ!
19:22 | 13.02.2026

Κι άλλο πλεονέκτημα για την Σάκκαρη

19:22 | 13.02.2026

Το έσβησε κι αυτό η Σάκκαρη!

19:21 | 13.02.2026

Και μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα από αβίαστο λάθος της Σάκκαρη

19:21 | 13.02.2026

Τρίτη ισοπαλία στο γκέιμ μετά από αβίαστο λάθος της Μαρίας

19:19 | 13.02.2026

Νέο πλεονέκτημα για την Σάκκαρη

19:19 | 13.02.2026

Νέα ισοπαλία στο γκέιμ

19:19 | 13.02.2026

Και πλεονέκτημα για την Σάκκαρη μετά από αδιανόητη άμυνα!

19:18 | 13.02.2026

Έσβησε και το δεύτερο η Σάκκαρη με τον ίδιο τρόπο

19:17 | 13.02.2026

30-40 σβήνει το πρώτο με winner η Σάκκαρη

19:16 | 13.02.2026

15-40 και διπλό μπρέικ πόιντ για την Τσέχα

19:14 | 13.02.2026

Πιέζει ξανά στο σερβίς την Σάκκαρη η Μούχοβα, φθάνοντας στο 15-30

19:14 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 3-3 γκέιμ στο πρώτο σετ!
19:14 | 13.02.2026

Με καλά πρώτα σερβίς έφθασε στο 40-0 η Μούχοβα

19:10 | 13.02.2026

Η Μούχοβα στο σερβίς

19:10 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 3-2 γκέιμ στο πρώτο σετ!
19:09 | 13.02.2026

40-30 μετά από ράλι υπέρ της Σάκκαρη

19:08 | 13.02.2026

30-30 ισοφαρίζει η Τσέχα

19:08 | 13.02.2026

30-15 με την Μούχοβα να μειώνει μετά το εύκολο 3-0 της Σάκκαρη

19:07 | 13.02.2026

15-0 με καταπληκτικό χτύπημα της Σάκκαρη στο φιλέ

19:07 | 13.02.2026

Σειρά της Σάκκαρη και πάλι στο σερβίς

19:06 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 2-2 γκέιμ στο πρώτο σετ!
19:06 | 13.02.2026
Βρήκε το μπρέικ και ισοφάρισε την Τσέχα!
19:06 | 13.02.2026
Τα κατάφερε η Σάκκαρη!
19:05 | 13.02.2026

Νέα ευκαιρία για την Μαρία! Που πήρε το πλεονέκτημα και τέταρτο μπρέικ πόιντ μετά από αβίαστο λάθος της Μούχοβα

19:03 | 13.02.2026

Τραγικό λάθος της Σάκκαρη σε σμας! Έχασε μοναδική ευκαιρία για μπρέικ!

19:03 | 13.02.2026

30-40 σβήνει και δεύτερο μπρέικ πόιντ η Μούχοβα

19:01 | 13.02.2026

15-40 μετά από εκπληκτικό χτύπημα της Τσέχας στο φιλέ, που κέριδσε το χειροκρότημα και της Σάκκαρη

19:01 | 13.02.2026

0-40 και τριπλό μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη!

19:00 | 13.02.2026

0-30 για την Σάκκαρη που μπήκε δυνατά στο γκέιμ για να "απαντήσει" στο μπρέικ της Τσέχας

18:58 | 13.02.2026

Η Μούχοβα και πάλι στο σερβίς

18:58 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 1-2 γκέιμ στο πρώτο σετ!
18:58 | 13.02.2026
Έκανε το μπρέικ η Τσέχα!
18:57 | 13.02.2026

Ίδιο χτύπημα για την Σάκκαρη και νέο πλεονέκτημα και μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα

18:56 | 13.02.2026

Κακή επιστροφή της Τσέχας και νέα ισοπαλία

18:55 | 13.02.2026

Και νέο μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα, μετά από χτύπημα της Σάκκαρη στο φιλέ

18:55 | 13.02.2026

Το έσβησε εύκολα η Σάκκαρη για τη νέα ισοπαλία στο τρίτο γκέιμ

18:55 | 13.02.2026

Πλεονέκτημα και μπρέικ πόιντ για την Μούχοβα!

18:54 | 13.02.2026
Στον πάγκο της Σάκκαρη και η μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου
18:53 | 13.02.2026

Νέα ισοπαλία με την Σάκκαρη να χάνει την baseline

18:52 | 13.02.2026

Πλεονέκτημα για την Σάκκαρη με πολύ ωραίο πόντο μετά από ράλι

18:52 | 13.02.2026

40-40 με βολέ της Μούχοβα

18:51 | 13.02.2026

40-30 εύκολα για την Σάκκαρη

18:51 | 13.02.2026

30-30 με άψογο πρώτο σερβίς για την Σάκκαρη

18:50 | 13.02.2026

15-30 με αβίαστο λάθος της Σάκκαρη και υπέροχο πέρασμα της Μούχοβα στον επόμενο πόντο

18:49 | 13.02.2026

15-0 με τρομερό ντροπ της Σάκκαρη

18:49 | 13.02.2026

Η Σάκκαρη και πάλι στο σερβίς

18:49 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 1-1 γκέιμ στο πρώτο σετ!
18:48 | 13.02.2026

40-30 με την Σάκκαρη να πιέζει την Τσέχα τενίστρια

18:47 | 13.02.2026

40-15 με αβίαστο λάθος της Σάκκαρη

18:47 | 13.02.2026

30-15 μειώνει η Σάκκαρη

18:46 | 13.02.2026

30-0 για τη Μούχοβα

18:45 | 13.02.2026

Σειρά της Μούχοβα να σερβίρει

18:45 | 13.02.2026
Σάκκαρη - Μούχοβα 1-0 γκέιμ στο πρώτο σετ!
18:44 | 13.02.2026

Και 40-0 εύκολα για την Ελληνίδα τενίστρια

18:43 | 13.02.2026

30-0 με δυνατό φόρχαντ της Σάκκαρη

18:42 | 13.02.2026

15-0 για την Σάκκαρη με την Μούχοβα να χάνει την baseline

18:42 | 13.02.2026

Θα σερβίρει πρώτη η Σάκκαρη

18:42 | 13.02.2026

Οι δύο τενίστριες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο και όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει ο ημιτελικός

18:41 | 13.02.2026

Η Σάκκαρη έχει την ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό και να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιό της σε 1000άρι τουρνουά της WTA

18:39 | 13.02.2026

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει αρνητικό ρεκόρ και κόντρα στην Μούχοβα (4-1), αλλά το ίδιο ίσχυε και κόντρα στην Σφιόντεκ

18:39 | 13.02.2026

Η Μαρία Σάκκαρη έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και το 1000άρι τουρνουά στη Ντόχα, όπου και απέκλεισε την Σφιόντεκ (Νο2 στον κόσμο) για να βρεθεί στα ημιτελικά

18:38 | 13.02.2026

Νωρίτερα, στον πρώτο ημιτελικό, ο 19χρονη Εμποκό πήρε τη νίκη και το εισιτήριο για τον τελικό

 

18:37 | 13.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ημιτελικό του τουρνουά στην Ντόχα, ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και την Καρολίνα Μούχοβα

18:36 | 13.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
