Μαρία Σάκκαρη – Λέιλα Φερνάντες: Ξημερώματα Παρασκευής το παιχνίδι για το δεύτερο γύρο του China Open

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του China Open και θα αντιμετωπίσει πλέον τη Λέιλα Φερνάντες στο Πεκίνο, με την αναμέτρηση να προγραμματίζεται για ξημερώματα της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Μετά τη νίκη της με 2-1 σετ κόντρα στην Ασλίν Κρούγκερ, η Μαρία Σάκκαρη (Νο56 στην παγκόσμια κατάταξη) πήρε το “εισιτήριο” για το δεύτερο γύρο του China Open και έχει την ευκαιρία για μία νέα καλή πορεία στο φινάλε της σεζόν, αφού έχει εξαιρετική παράδοση κόντρα στην Λέιλα Φερνάντες (Νο25 στον κόσμο).

Οι δύο τενίστριες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες τρεις φορές, με την κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια να “μετράει” τρεις νίκες. Το τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι στο Πεκίνο αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής.