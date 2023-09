Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και μοιάζει να μην έχει αντίπαλο τις τελευταίες εβδομάδες.

Μετά την κατάκτηση του 1000αριου τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα, η Μαρία Σάκκαρη έχει βάλει πλώρη και για το 500αρι τουρνουά στο Τόκιο, ούσα στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια διέλυσε και πάλι την Καρολίν Γκαρσιά (Νο10) στον προημιτελικό, αποκαλύπτοντας ο μυστικό της για τις καλές εμφανίσεις της.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε: «Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, το να είμαι χαρούμενη και να χαμογελάω στο court με κάνει να παίζω καλά», είπε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στην on court συνέντευξή της μετά τη νίκη επί της Καρολίν Γκαρσιά στο Τόκιο.

Maria Sakkari after beating Caroline Garcia in Tokyo:



“Being happy on the court really makes me play good. Smiling, enjoying. There’s a big process behind it. I just feel like the happier I am on the court & the more I smile on court, the better I play.”



