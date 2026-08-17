Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ανυπομονεί να παίξει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ – Η ανάρτηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή

Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές θα πρωταγωνιστήσουν στη γραμμή κρούσης των Βεστφαλών
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην Εθνική Ελλάδας/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υποδέχτηκε τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ με μία ανάρτηση στο instagram και έδειξε ότι δεν κρατιέται να οργώσουν παρέα τα γερμανικά γήπεδα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοινώθηκε από την Ντόρτμουντ με συμβόλαιο μέχρι το 2031, αφήνοντας πίσω του τον ΠΑΟΚ για να ανοίξει τα φτερά του και να αγωνιστεί με τη γερμανική ομάδα σε Bundesliga και Champions League στο πλευρό του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Η ανάρτηση του Καρέτσα για τον Κωσταντέλια

Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν συνυπάρξει στον αγωνιστικό χώρο σε αγώνες της Εθνικής Ελλάδας και πλέον θα φορούν και οι δύο τα χρώματα της Ντόρτμουντ, με τους Βεστφαλούς να δίνουν το φετινό καλοκαίρι ένα ποσό κοντά στα 60.000.000 ευρώ για να τους αποκτήσουν από Γκενκ και ΠΑΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
195
122
100
96
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo