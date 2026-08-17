Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ανυπομονεί να παίξει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ – Η ανάρτηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας υποδέχτηκε τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ με μία ανάρτηση στο instagram και έδειξε ότι δεν κρατιέται να οργώσουν παρέα τα γερμανικά γήπεδα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοινώθηκε από την Ντόρτμουντ με συμβόλαιο μέχρι το 2031, αφήνοντας πίσω του τον ΠΑΟΚ για να ανοίξει τα φτερά του και να αγωνιστεί με τη γερμανική ομάδα σε Bundesliga και Champions League στο πλευρό του Κωνσταντίνου Καρέτσα.