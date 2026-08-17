Οι Απόστολος Χρήστου και Απόστολος Σίσκος επέστρεψαν με τα μετάλλια από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Ελλάδα

Ο Απόστολος Χρήστου και ο Απόστολος Σίσκος επέστρεψαν μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή στην Ελλάδα για να λάβουν θερμή υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος», μετά τα τρία μετάλλια που κατέκτησαν συνολικά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Ο Απόστολος Σίσκος είχε στο στήθος του τα δύο μετάλλια που κέρδισε. Το ασημένιο για την κούρσα του στα 200μ ύπτιο, αλλά και το χάλκινο για την προσπάθειά του στα 200μ πεταλούδα. Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Απόστολος Χρήστου αφού είχε μαζί του το χρυσό μετάλλιο για την απίθανη κούρσα του στα 100μ ύπτιο.

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Ο Απόστολος Σίσκος με τα δύο μετάλλια στο στήθος/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ελληνική αποστολή στο αεροδρόμιο μετά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου/ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Οι δύο Έλληνες κολυμβητές ξεχώρισαν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και βιώσαν μία πολύ «ζεστή» υποδοχή στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή τους στη χωρα μας.

Οι δηλώσεις των Απόστολου Χρήστου και Απόστολου Σίσκου από το αεροδρόμιο

Απόστολος Χρήστου: «Ήταν μία πάρα πολύ όμορφη στιγμή, ο βασικός μου στόχος ήταν να βρεθώ στο βάθρο για να συνεχίσω το σερί των έξι συνεχόμενων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, όπου βρίσκομαι στα μετάλλια. Πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο συναίσθημα».

Απόστολος Σίσκος: «Το μετάλλιο στο ύπτιο ήρθε πιο δύσκολα, καθώς ήταν και ο στόχος μου να βρεθώ στο βάθρο για δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό. Και η πεταλούδα συναισθηματικά είχε μεγάλη αξία, γιατί είναι πιο έντονη και εγώ ήθελα να κερδίσω ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση και στην πεταλούδα».