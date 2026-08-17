Το αντίο του ΠΑΟΚ στον Γιάννη Κωνσταντέλια: «Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου μικρέ μάγε»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι και επίσημα πλέον παίκτης της Ντόρτμουντ και ο ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό βίντεο από τις στιγμές του με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Ο ΠΑΟΚ από τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ έβαλε στα ταμεία του 26.000.000 ευρώ, που μπορεί να γίνουν 32.000.000 ευρώ σε περίπτωση επίτευξης στόχων, όμως έχασε τον ηγέτη του από το ρόστερ, κάτι που πέρα από το αγωνιστικό πρόβλημα που δημιουργεί έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις των οπαδών του.

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Ο «δικέφαλος του Βορρά» του ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον χαρακτηρίζοντάς τον «μικρό μάγο», ευχαριστώντας τον για όσα πρόσφερε στην ομάδα με ένα βίντεο που είχε στιγμές από τη μικρή του ηλικία στην ακαδημία, μέχρι και τις ηγετικές του στιγμές στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ.

Ο Κωνσταντέλιας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε 190 ματς είχε 44 γκολ και 26 ασίστ, ενώ έχει πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.

Το συγκινητικό αντίο του ΠΑΟΚ στον Κωνσταντέλια

«Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!

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Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις ακόμη πιο ψηλά, να κυνηγήσεις όλα τα όνειρά σου. Πάντα θα σε παρακολουθούμε και θα χαιρόμαστε με κάθε σου βήμα, γιατί όταν τα δικά μας παιδιά προοδεύουν και πετούν ψηλά, μας κάνουν κι εμάς περήφανους.

Να είσαι γερός, δυνατός και πάντα ταπεινός. Καλή επιτυχία, μικρέ μάγε! Θα σε καμαρώνουμε πάντα!».