Μάριος Ηλιόπουλος «Θέλουν δεν θέλουν το ελληνικό ποδόσφαιρο θα καθαρίσει»

Η ΑΕΚ πήρε με επική ανατροπή (από 0-2, 3-2) επί της Κραϊόβα την πρόκριση για τους “16” του Conference League και ο Μάριος Ηλιόπουλος σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι έκανε λόγο για… θέλημα σύμπαντος να νικήσει και να περάσει η Ένωση, ενώ έστειλε και ξεκάθαρο μήνυμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε, όπως σε κάθε παιχνίδι της ΑΕΚ, στην Opap Arena και είδε την ομάδα του να επικρατεί με αδιανόητο τρόπο της Κραϊόβα με 3-2 και να παίρνει το απευθείας εισιτήριο για τους “16” του Conference League.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισε σαν μικρό παιδί μαζί με τους παίκτες τη μεγάλη επιτυχία της Ένωσης, ενώ έκανε και δηλώσεις στη συνέχεια.

«Δεν μπορούσε η ΑΕΚ σήμερα να χάσει. Το σύμπαν αποφάσισε να νικήσει αλλά το έκανε με σάσπενς. Από τη στιγμή που έχουμε αυτά τα συστατικά, η ομάδα θα πάει μπροστά. Πρέπει να προσέχουν, οι αγνώμονες να μην εκδηλώνονται πολύ γρήγορα.

Ας αφήσουμε την ομάδα να κυλάει όπως κυλάει κι εσείς που έχετε το μικρόφωνο να βοηθήσετε να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο που πονάει. Θέλουν δεν θέλουν το ελληνικό ποδόσφαιρο θα καθαρίσει. Οποίου του αρέσει, όπου δεν του αρέσει πρόβλημα του», δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην κάμερα της Cosmote TV.