Μάρκο Νίκολιτς μετά το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: «Περιμένω να ανέβει περισσότερο ο Λούκα Γιόβιτς, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη»

Η ΑΕΚ πανηγύρισε μία… επική νίκη με 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Λούκα Γιόβιτς να πετυχαίνει χατ-τρικ και τον Μάρκο Νίκολιτς να τον αποθεώνει μετά το παιχνίδι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε λόγο μετά το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για μία φοβερή εβδομάδα για την Ένωση και έβγαλε το… καπέλο στον Λούκα Γιόβιτς, για τον οποίο τόνισε όμως ότι περιμένει να γίνει ακόμη καλύτερος στη συνέχεια της σεζόν.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς