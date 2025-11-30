Μάρκο Νίκολιτς μετά το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: «Περιμένω να ανέβει περισσότερο ο Λούκα Γιόβιτς, του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη»

Η ΑΕΚ πανηγύρισε μία… επική νίκη με 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Λούκα Γιόβιτς να πετυχαίνει χατ-τρικ και τον Μάρκο Νίκολιτς να τον αποθεώνει μετά το παιχνίδι.
Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε λόγο μετά το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ για μία φοβερή εβδομάδα για την Ένωση και έβγαλε το… καπέλο στον Λούκα Γιόβιτς, για τον οποίο τόνισε όμως ότι περιμένει να γίνει ακόμη καλύτερος στη συνέχεια της σεζόν.
Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
Για τον αγώνα και όλη την εβδομάδα με τρία παιχνίδια: «Φοβερή εβδομάδα για εμάς. Μετά από τη νίκη με Άρη, είχαμε νίκη με την Φιορεντίνα και τώρα με τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στους παίκτες για την εμφάνιση. Αξίζαμε τη νίκη παρά τις δυσκολίες και την κούραση από το ταξίδι. Στο τέλος ίσως και Θεού θέλοντος ήρθε το γκολ της νίκης. Ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο. Το αξίζαμε σίγουρα. Είχαμε και μια μικρή ατυχία με τον Μάνταλο που έφυγε τραυματίας.
Σε όλα τα παιχνίδια τα παιδιά απέδωσαν καλά και αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Είμαστε ακόμη σε διαδικασία βελτίωσης. Έχουμε έξι αγώνες μέχρι τα Χριστούγεννα, και πρέπει να κάνουμε διαχείριση γιατί θα είναι κρίμα να χαλάσουμε όλη την δουλειά που έχουμε κάνει έως τώρα.
Για τον Γιόβιτς: «Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης με ικανότητες. Έχει προσαρμοστεί καλά και αναμένουμε να ανέβει ακόμη περισσότερο. Προσωπικά του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, γνώριζα από πριν τι παίκτης είναι».