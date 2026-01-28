Ματίας Λεσόρ για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Θεέ μου, δεν ήθελα να δω αυτό το βίντεο»

Συγκλονισμένος για την τραγωδία με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία είναι και ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, ο οποίος και τόνισε ότι και η ομάδα του παίζει στο Λιόν αυτή την εβδομάδα.

“Μπορεί να ήταν φίλοι του Παναθηναϊκού”, σημείωσε έτσι ο Ματίας Λεσόρ σε σχετική ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), όπου και εμφανίστηκε καταρρακωμένος από το video με το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ έγραψε: «Θεέ μου, δεν ήθελα να δω αυτό το βίντεο… Είναι τρελό, γιατί παίζουμε αυτή την εβδομάδα στη Λυών και μπορεί να ήταν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ας είναι οι πύλες του παραδείσου ανοιχτές για αυτούς».