Αθλητικά

Ματίας Λεσόρ για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Θεέ μου, δεν ήθελα να δω αυτό το βίντεο»

Το σοκαριστικό video του δυστυχήματος είδε και ο παίκτης του Παναθηναϊκού
Ο Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ σε αγώνα του Παναθηναϊκού / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Συγκλονισμένος για την τραγωδία με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία είναι και ο σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, ο οποίος και τόνισε ότι και η ομάδα του παίζει στο Λιόν αυτή την εβδομάδα.

“Μπορεί να ήταν φίλοι του Παναθηναϊκού”, σημείωσε έτσι ο Ματίας Λεσόρ σε σχετική ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), όπου και εμφανίστηκε καταρρακωμένος από το video με το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος σέντερ έγραψε: «Θεέ μου, δεν ήθελα να δω αυτό το βίντεο… Είναι τρελό, γιατί παίζουμε αυτή την εβδομάδα στη Λυών και μπορεί να ήταν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού. Ας είναι οι πύλες του παραδείσου ανοιχτές για αυτούς».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
89
58
50
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo