Μαυροβούνιο – Ελλάδα live η αναμέτρηση της Εθνικής μπάσκετ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Η γαλανόλευκη θέλει να πάρει "εκδίκηση" για την ήττα της στη Sunel Arena και να πάρει την τρίτη της νίκη στον όμιλο
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
4η αγωνιστική στο 2ο όμιλο
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Εκτός έδρας δοκιμασία για την Εθνική μπάσκετ. Η Ελλάδα κοντράρεται με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα, για την 4η αγωνιστική του ομίλου της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027,λίγα 24ωρα μετά την ήττα της από την ίδια ομάδα στη “Sunel Arena”.

20:07 | 02.03.2026
8-9 με τον Μήτογλου η Εθνική από τη σημείο των βολών
20:07 | 02.03.2026
8-7 με τον Πόποβιτς
20:06 | 02.03.2026
20:06 | 02.03.2026
20:06 | 02.03.2026
5-4 με τον Τολιόπουλο, 2/2 από τον Έλληνα γκαρντ
20:06 | 02.03.2026

8:57 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

20:05 | 02.03.2026
5-2 με τον Χατζημπεγκοβιτς
20:05 | 02.03.2026
3-2 ο Τολιόπουλος, το πρώτο καλάθι της Εθνικής
20:05 | 02.03.2026
3-0 οι γηπεδούχοι με τον Νίνταμ
20:04 | 02.03.2026

Στην ουσία, το ματς ξεκινά τώρα

20:02 | 02.03.2026

Ο πρόεδρος της FIBA Europe και θρύλος του ισπανικού μπάσκετ, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, βρίσκεται στις εξέδρες

20:01 | 02.03.2026

Μικρή διακοπή, επειδή οι οπαδοί του Μαυροβουνίου πέταξαν χαρτάκια στο παρκέ - Άναψαν και καπνογόνα στην εξέδρα

20:00 | 02.03.2026
Ξεκίνησε η αναμέτρηση
19:59 | 02.03.2026

Η αρχική πεντάδα του Μαυροβουνίου: Νινταμ, Νικολιτς , Ποποβιτς, Χατζημπεγκοβιτς, Γιοβάνοβιτς

19:59 | 02.03.2026

19:59 | 02.03.2026

Μωραϊτης, Τολιόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ και Μήτογλου η αρχική πεντάδα του Βασίλη Σπανούλη

19:59 | 02.03.2026

Εφόσον η Ελλάδα επικρατήσει, θα εδραιωθεί στην πρώτη θέση του ομίλου. Υπενθυμίζεται πως οι νίκες της πρώτης φάσης μεταφέρονται στη δεύτερη φάση

19:57 | 02.03.2026

τα τελευταία σουτάκια πριν την έναρξη του αγώνα

19:55 | 02.03.2026

Η δωδεκάδα του Αντρέα Ζάκελι για το Μαυροβούνιο

Ίλιτς, Βρμπίτσα, Νίντχαμ, Ιβάνοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς, Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς, Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ, Πόποβιτς, Ράντοντσιτς

19:53 | 02.03.2026
19:53 | 02.03.2026

Η ώρα για τους Εθνικούς ύμνους - Πρώτος αυτός της Ελλάδας

19:52 | 02.03.2026
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2027 / ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
19:45 | 02.03.2026

Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων

19:45 | 02.03.2026

Η κατάταξη στον Β' όμιλο

Πορτογαλία 2-1

Ελλάδα 2-1

Μαυροβούνιο 2-1

Ρουμανία 0-3

19:43 | 02.03.2026

Η αποψινή είναι η δέκατη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε επίπεδο Ανδρών, με την Ελλάδα να έχει το πάνω χέρι με επτά νίκες.

19:42 | 02.03.2026

Η 12άδα της Εθνικής

19:42 | 02.03.2026

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Γκάτις Σάλινς (Λετονία), Λορέντζο Μπαλντίνι (Ιταλία) και Βέλτισλαβ Βελίκοφ (Βουλγαρία)

19:42 | 02.03.2026

Οι γηπεδούχοι, με τη συμπαράσταση περίπου 6.000 φιλάθλων τους στο Moraca Sport Center, στοχεύουν στην τρίτη τους νίκη που θα τους φέρει στην κορυφή του ομίλου. Εκτός μάχης σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι είναι ο Μάρκο Σιμόνοβιτς

19:42 | 02.03.2026

Η σύνθεση της Εθνικής: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Μήτογλου, Π. Καλαϊτζάκης, Κ. Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Χουγκάζ, Κακλαμανάκης, Νετζήπογλου, Ε. Μητρου-Λονγκ

19:41 | 02.03.2026

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει στη διάθεσή του -σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι- τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω ενοχλήσεων στην γάμπα. Τη θέση του στην αποστολή πήρε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης

19:41 | 02.03.2026

Η ελληνική ομάδα θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα που γνώρισε την Παρασκευή στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων (65-67) και να εδραιωθεί στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου

19:38 | 02.03.2026

Η Εθνική αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) με στόχο την επιστροφή στις νίκες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

19:38 | 02.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε έναν ακόμα αγώνα της Εθνικής μπάσκετ στα “παράθυρα” του παγκοσμίου Κυπέλλου

19:38 | 02.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
