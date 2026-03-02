Μαυροβούνιο – Ελλάδα live η αναμέτρηση της Εθνικής μπάσκετ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Εκτός έδρας δοκιμασία για την Εθνική μπάσκετ. Η Ελλάδα κοντράρεται με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα, για την 4η αγωνιστική του ομίλου της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027,λίγα 24ωρα μετά την ήττα της από την ίδια ομάδα στη “Sunel Arena”.