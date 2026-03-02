Μαυροβούνιο – Ελλάδα live η αναμέτρηση της Εθνικής μπάσκετ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Εκτός έδρας δοκιμασία για την Εθνική μπάσκετ. Η Ελλάδα κοντράρεται με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα, για την 4η αγωνιστική του ομίλου της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027,λίγα 24ωρα μετά την ήττα της από την ίδια ομάδα στη “Sunel Arena”.
8:57 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Στην ουσία, το ματς ξεκινά τώρα
Ο πρόεδρος της FIBA Europe και θρύλος του ισπανικού μπάσκετ, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, βρίσκεται στις εξέδρες
Μικρή διακοπή, επειδή οι οπαδοί του Μαυροβουνίου πέταξαν χαρτάκια στο παρκέ - Άναψαν και καπνογόνα στην εξέδρα
Μωραϊτης, Τολιόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ και Μήτογλου η αρχική πεντάδα του Βασίλη Σπανούλη
Εφόσον η Ελλάδα επικρατήσει, θα εδραιωθεί στην πρώτη θέση του ομίλου. Υπενθυμίζεται πως οι νίκες της πρώτης φάσης μεταφέρονται στη δεύτερη φάση
τα τελευταία σουτάκια πριν την έναρξη του αγώνα
Η δωδεκάδα του Αντρέα Ζάκελι για το Μαυροβούνιο
Ίλιτς, Βρμπίτσα, Νίντχαμ, Ιβάνοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς, Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς, Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ, Πόποβιτς, Ράντοντσιτς
Η ώρα για τους Εθνικούς ύμνους - Πρώτος αυτός της Ελλάδας
Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων
Η κατάταξη στον Β' όμιλο
Πορτογαλία 2-1
Ελλάδα 2-1
Μαυροβούνιο 2-1
Ρουμανία 0-3
Η αποψινή είναι η δέκατη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε επίπεδο Ανδρών, με την Ελλάδα να έχει το πάνω χέρι με επτά νίκες.
Η 12άδα της Εθνικής
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Γκάτις Σάλινς (Λετονία), Λορέντζο Μπαλντίνι (Ιταλία) και Βέλτισλαβ Βελίκοφ (Βουλγαρία)
Οι γηπεδούχοι, με τη συμπαράσταση περίπου 6.000 φιλάθλων τους στο Moraca Sport Center, στοχεύουν στην τρίτη τους νίκη που θα τους φέρει στην κορυφή του ομίλου. Εκτός μάχης σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι είναι ο Μάρκο Σιμόνοβιτς
Η σύνθεση της Εθνικής: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Μήτογλου, Π. Καλαϊτζάκης, Κ. Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Χουγκάζ, Κακλαμανάκης, Νετζήπογλου, Ε. Μητρου-Λονγκ
Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει στη διάθεσή του -σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι- τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω ενοχλήσεων στην γάμπα. Τη θέση του στην αποστολή πήρε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης
Η ελληνική ομάδα θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα που γνώρισε την Παρασκευή στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων (65-67) και να εδραιωθεί στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου
Η Εθνική αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) με στόχο την επιστροφή στις νίκες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
Μαζί θα παρακολουθήσουμε έναν ακόμα αγώνα της Εθνικής μπάσκετ στα “παράθυρα” του παγκοσμίου Κυπέλλου