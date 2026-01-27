«Με κατάγματα και τραύματα στην σπονδυλική στήλη οι επιζώντες οπαδοί του ΠΑΟΚ» – Τα λόγια του μάνατζερ του νοσοκομείου

Οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία βρίσκονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα σοβαρά τραυματίες, αλλά εκτός κινδύνου.

«Τρεις τραυματίες διακομίσθηκαν από το Νοσομομείο του Λουγκόι στο Νοσοκομείο της Τιμισοάρα – Casa Austria. Ένας από αυτούς έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα στα πλευρά και κάταγμα κλείδας.

Ο δεύτερος έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο κεφάλι. Ο τρίτος είχε τις αισθήσεις του και είναι συνεργάσιμος», ήταν τα λόγια του μάνατζερ του νοσοκομείου, Μιχάι Μπάλαν, σύμφωνα με μέσο του Λουγκόι.

Νωρίτερα, ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε αναφέρει ότι και οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν συνείδηση».