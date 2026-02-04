Μεντιλίμπαρ: «Έχουμε δυσκολευτεί στην έδρα του Αστέρα στο παρελθόν, μας βοήθησε το γρήγορο γκολ»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 3-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ευχαριστημένος, καθώς όπως είπε η ομάδα του έχει δυσκολευτεί στο παρελθόν στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Το γρήγορο γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός ήταν το «κλειδί» για τη νίκη στην έδρα του Αστέρα σύμφωνα με τον προπονητή του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες επέστρεψαν στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League μετά το διπλό στην Τρίπολη, αφήνοντας την ΑΕΚ στη δεύτερη θέση.

Τα λόγια του Ισπανού προπονητή

«Η αλήθεια είναι πως, ειδικά σε αυτό το γήπεδο, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, καθώς στο παρελθόν έχουμε χάσει εδώ. Το γρήγορο γκολ μάς βοήθησε πολύ, το δεύτερο ήρθε την κατάλληλη στιγμή και με το τρίτο αισθανθήκαμε αρκετά πιο ήρεμοι στη συνέχεια του αγώνα.

Παρότι ανοίξαμε το σκορ πολύ νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια παρουσιαστήκαμε πιο σταθεροί, διορθώσαμε τα λάθη μας και γενικά το παιχνίδι εξελίχθηκε με μεγαλύτερη άνεση για εμάς»