Η βαθμολογία της Super League με τον Ολυμπιακό στην κορυφή μετά τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας με 3-0 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας την ΑΕΚ στη δεύτερη θέση.

Θυμίζουμε ότι ορίστηκαν για τις 4 Μαρτίου οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για τη Super League, που είχαν αναβληθεί κατόπιν αιτήματος των δύο ΠΑΕ, και λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεών.

Ο Παναθηναϊκός θα… ξεχρεώσει το εντός έδρας παιχνίδι της πρεμιέρας της φετινής Super League με τον ΟΦΗ στις 4 Μαρτίου 2026 με το ματς να κάνει σέντρα στις 18:00. Δύο ώρες αργότερα (20:00) θα αρχίσει η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ (ματς της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος).

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

ΑΕΛ Novibet –Αρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός 1-3

Βόλος – Ατρόμητος 0-3

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-3

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 46

2. ΑΕK 45

3. ΠΑΟΚ 44

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 29

6. Άρης 25

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21

9. Κηφισιά 19

10. ΑΕΛ Novibet 19

11. Ατρόμητος 17

12. Παναιτωλικός 15

13. Αστέρας Τρίπολης 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν και τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και Κηφισιά – ΠΑΟΚ