Μεντιλίμπαρ για την πρόκριση του Ολυμπιακού: «Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό, τα αποτελέσματα έρχονται με τη δουλειά»

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία τεράστια νίκη με 2-1 επί του Άγιαξ και τερμάτισε στην 18η θέση του Champions League. Ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του ανέφερε ότι όλα έρχονται με τη σκληρή δουλειά.

Ο Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι δεν υπάρχει κάποιο μαγικό για την επιτυχία. Η δουλειά στις προπονήσεις είναι αυτή που φέρνει τις χαρές και τις νίκες στα μεγάλα παιχνίδια.

Τα λόγια του Ισπανού προπονητή

«Δεν λέω κάτι ιδιαίτερο. Προπονούμαστε καθημερινά, δουλεύουμε καθημερινά όπως νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει. Τα αποτελέσματα έρχονται με βάση αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει κάποιο μαγικό, δεν είναι κάποια ειδική ομιλία, είναι δουλειά. Από την ημέρα που ήρθαμε εδώ προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα και τα αποτελέσματα έρχονται.

Δεν είναι κάτι άλλο, είναι ότι από την ημέρα που ήρθαμε προετοιμάζουμε τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο και έρχονται τα αποτελέσματα. Ευτυχώς τα πράγματα ξεκίνησαν καλά και συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά. Εκείνοι που είναι μετριόφρονες είναι οι παίκτες, οι οποίοι δέχονται να μην αλλάζουμε πράγματα.

Πολλές φορές όταν κάτι δεν πάει καλά θέλεις να αλλάξεις την ιδέα σου. Οι παίκτες είναι ταπεινοί και σέβονται όσα ζητούν οι προπονητές και αυτό φέρνει το αποτέλεσμα».

Τι τους είπε στο ημίχρονο και τι σκέφτηκε στη φάση του Ρέτσου: «Είναι προφανώς ένα δύσκολο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο δυσκολευτήκαμε, δεν καταφέραμε να κάνουμε σωστά τρεις πάσες. Δεν μας έβγαιναν σωστά τα πράγματα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ηρεμήσαμε και προσπαθήσαμε να είμαστε πιο σωστοί, να μην κάνουμε λάθη. Ήρθε το πρώτο, η ισοφάριση, το δεύτερο γκολ και όταν βλέπουμε την μπάλα να πηγαίνει προς το τέρμα νομίζουμε ότι είναι γκολ, αλλά στο τέλος έγινε το θαύμα».

Για το αν προτιμά Αταλάντα ή Λεβερκούζεν: «Το ίδιο είναι».