Μεντιλίμπαρ: «Κερδίσαμε μία μεγάλη ομάδα, θα πάμε προετοιμασμένοι στο Άμστερνταμ»

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν και ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του.

Ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην αντίδραση των παικτών του Ολυμπιακού στο παιχνίδι, αλλά και στην προετοιμασία που πρέπει να γίνει για το παιχνίδι με τον Άγιαξ, που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση για τους Πειραιώτες.

Τα λόγια του Ισπανού προπονητή

«Είναι αλήθεια σήμερα πως κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Βάλαμε δυο γκολ, δεν δεχθήκαμε κανένα και σήμερα αποζημιώσαμε αυτό που είχε συμβεί στα προηγούμενα παιχνίδια.

Γιατί και σε άλλα παιχνίδια, όπως με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα είχαμε κάνει πολύ καλά ματς, όμως δεν καταφέραμε να πάρουμε τίποτα. Παρότι ίσως μας άξιζε κάτι καλύτερο. Σήμερα είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα πήραμε μία νίκη».

Για τις δύο νίκες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός: «Σημαίνει πως είμαστε στον σωστό δρόμο. Ακολουθούμε μία καλή πορεία αυτή τη στιγμή και έχει μείνει ακόμα ένα παιχνίδι, στο οποίο αν καταφέρουμε να νικήσουμε έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες για να προκριθούμε.

Το ίδιο όμως και ο Άγιαξ, ο οποίος κέρδισε σήμερα. Έχει κάποιες ευκαιρίες, μικρότερες από τις δικές μας, αν μας νικήσει. Γι’ αυτό θα πάμε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι, πιστεύοντας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Για το αν ήταν αυτή η αντίδραση που προσδοκούσε από τους παίκτες του: «Δεν είναι μόνο η νίκη, το αποτέλεσμα, είναι το πόσο πολύ έτρεξαν και το πόσο πολύ προσπάθησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παρόλο που ήταν δύσκολο το παιχνίδι, ο αντίπαλος μας ανάγκασε να τρέξουμε πάρα πολύ. Δείξαμε ότι αν έχουμε θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και πάρα πολύ κουρασμένοι και αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε καλή αποκατάσταση μέχρι το παιχνίδι του Σαββάτου».