Μεντιλίμπαρ: Ξεκάθαρο ήταν το πέναλτι, όσα συνέβησαν δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο

Oι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ισοφάριση του Ολυμπιακού σε 1-1 κόντρα στην ΑΕΚ στο 90+16′.

ΑΕΚ και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο ντέρμπι κορυφή της 19ης αγωνιστικής της Super League, με τον Ταρέμι να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις δηλώσεις του στην Cosmote TV, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι υπήρχε ξεκάθαρο πέναλτι και ότι όσα συνέβησαν στο γήπεδο δεν ανεβάζουν το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για το ματς και την εικόνα των ερυθρόλευκων: “Στο πρώτο μέρος ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο, μετά το 1-0 πέσαμε λιγάκι. Στο τέλος ήρθε το πέναλτι, το οποίο ήταν ξεκάθαρο και δίκαια πήραμε το αποτέλεσμα”.

Για το τι του άρεσε και τι όχι: “Μου άρεσε το πρώτο μέρος, εκτός από το πρώτο τέταρτο. Πατήσαμε αρκετά στον αντίπαλο γήπεδο, πιέσαμε και δημιουργήσαμε κίνδυνο. Σε αυτά τα λεπτά ήμασταν αρκετά καλύτεροι. Χθες με ρώτησες τι γνώμη έχω για τις τέσσερις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και σου είπα ότι ανεβάζουν το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σήμερα όλα όσα συνέβησαν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εξαιτίας των καπνογόνων ο αγώνας άργησε να ξεκινήσει για αρκετά λεπτά, μετά το γκολ ξανασταμάτησε, στο τέλος όσα έγιναν είναι άσχημα. Όσα βρέθηκαν γύρω μας ήταν άσχημα. Το ποδόσφαιρο δεν θα πάει έτσι μπροστά”.