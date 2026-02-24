Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από τη διαδρομή, μας έλειψε μία λεπτομέρεια»

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, αφού ήρθε ισόπαλος χωρίς σκορ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τονίσει ότι έλειψε μία λεπτομέρεια από την ομάδα του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν και τον αποκλεισμό μίλησε για τη φετινή πορεία της ομάδας του στο Champions League, αλλά και το λόγο της απουσίας του Ντανιέλ Ποντένσε από το κρίσιμο παιχνίδι της Bay Arena.

Τα λόγια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου, τερματίσαμε στη μέση της βαθμολογίας, 18οι από 36 ομάδες. Απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο αισθανθήκαμε καλά σήμερα.

Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο μετά το 2-0. Αυτό που μας έλειψε ήταν μια μικρή λεπτομέρεια για να δημιουργήσουμε μεγάλο κίνδυνο στον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνιση και όλη τη διαδρομή. Έχουμε κάνει ένα καλό Champions League».

Για την απουσία του Ποντένσε και τους τρεις χαφ: «Ο Ποντένσε έμεινε εκτός γιατί ένιωσε ενοχλήσεις στη χθεσινή προπόνηση. Η ιδέα με τους τρεις μέσους ήταν γιατί θέλαμε να δημιουργήσουμε περισσότερη πίεση, θέλαμε να κρατήσουμε την μπάλα».

Για τη φθορά από την Ευρώπη στην Ελλάδα: «Δεν θα είναι εύκολη η συνέχεια. Είμαστε τρεις ομάδες ψηλά στη βαθμολογία, με μικρή διαφορά μεταξύ μας. Δεν θα έχουμε παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, θα έχουμε ένα ματς την εβδομάδα. Καμία φορά η δύναμη που σου δίνει το Τσάμπιονς Λιγκ είναι πιο μεγάλη από ένα διάλειμμα. Το μυαλό πολλές φορές δημιουργεί πιο καλά από τη φυσική κατάσταση».