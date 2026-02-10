Αθλητικά

Μεντιλίμπαρ στους παίκτες του Ολυμπιακού: Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάναμε μετά το γκολ του Παναθηναϊκού

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε με τους παίκτες μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Μεντιλίμπαρ
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ανέλαβαν την ευθύνη για την κακή εμφάνισή τους στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να απορεί με την αντίδραση της ομάδας μετά το γρήγορο γκολ του Ταμπόρδα.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 1-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 20η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να προβληματίζουν με την εμφάνισή τους.

Μετά το αιώνιο ντέρμπι στο Φάληρο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε με τους παίκτες του, με τους ποδοσφαιριστές των πρωταθλητών Ελλάδας να αναλαμβάνουν την ευθύνη, αναφέροντας: “Δεν φταίει ο προπονητής, εμείς φταίμε”. 

 Από την πλευρά του, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στα όσα έγιναν μετά το γρήγορο γκολ του Παναθηναϊκού.

“Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάναμε μετά το γκολ. Ήταν σαν να χάσαμε τη συγκέντρωσή μας” ανέφερε ο Ισπανός προπονητής στους παίκτες του.

Άπαντες στην ομάδα αφήνουν πίσω το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όντας έτοιμοι να γυρίσουν άμεσα τον διακόπτη, αρχής γενομένης από το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό (14/2, 19:30).

Η προετοιμασία για το παιχνίδι στη Λιβαδειά θα ενταθεί από την Τετάρτη (11/2/2026), καθώς σήμερα (10/2/2026) οι παίκτες έχουν ρεπό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
109
80
69
47
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo