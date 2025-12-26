Συμβαίνει τώρα:
Μίλτος Τεντόγλου: Το χριστουγεννιάτικο Q&A και η αποκάλυψη για το χειρότερο δώρο

Ένα εορταστικό q&a με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη
Ο ΣΕΓΑΣ δημοσίευσε ένα διαφορετικό Q&A με πρωταγωνιστή τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος απάντησε σε χριστουγεννιάτικες ερωτήσεις.

Ο Μίλτος Τεντόγλου απάντησε σε ερωτήσεις, όπως τι θα ήθελε να του φέρει το 2026, ποιο είναι το καλύτερο και ποιο το χειρότερο χριστουγεννιάτικο δώρο που έχει λάβει, ποιον θα καλούσε στο γιορτινό τραπέζι, αλλά και τι θα μαγείρευε.

Το Q&A του Έλληνα Ολυμπιονίκη:

Τι θέλεις να σου φέρει το 2026: “Τίποτα. Θεωρώ ότι τα έχω όλα κι απλά θα ήθελα να έχω λίγη τύχη παραπάνω”.

Ποιο είναι το καλύτερο δώρο που έχεις πάρει τα Χριστούγεννα: “Δεν θυμάμαι. Δεν μου παίρνει κανείς δώρο”.

Ποιο είναι το χειρότερο δώρο που έχεις πάρει τα Χριστούγεννα: “Τα πουκάμισα, γιατί δεν φοράω τόσο και πάνε λίγο χαμένα”.

Ποιον θα καλούσες στο γιορτινό τραπέζι: “Την κοπέλα μου”.

Τι θα μαγείρευες: “Τούρτα. Θα έκανα σοκολατόπιτα, που την κάνω τελευταία πολύ ωραία”.

 
 
 
 
 
