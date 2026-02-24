Μήνυμα Γιαννακόπουλου στους παίκτες του Παναθηναϊκού: Τι έγραψε για Ναν, Σλούκα, Λεσόρ, Χέιζ-Ντέιβις

Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα στους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τον πρώτο από τους τρεις στόχους του τη φετινή σεζόν, νικώντας τον Ολυμπιακό στον τελικό και κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ στην Κρήτη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το μήνυμά του μέσω Instagram στους παίκτες του Παναθηναϊκού, αποθεώνοντας τους.

Ειδική αναφορά έκανε στους Ναν, Λεσόρ, Χουάντσο, Μήτογλου, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα, Οσμάν και Γκραντ.

Tο μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε για τον Ναν: “Η ώρα του Ναν που δεν θα έχετε ξαναδεί έρχεται… GOAT”.

Για τον Μήτογλου: “Ο Μήτογλου έχει αρχίσει και ρουθουνίζει…”.

Για τον Λεσόρ: “Ο Λεσόρ έρχεται κ@@@μένος”.

Για τον Χουάντσο: “Ο Χουάντσο δουλεύει πάντα στην εποχή του”.

Για τον Γκραντ: “Ο Γκραντ είναι Α.Ι.”.

Για τον Όσμαν: “Όποτε θέλει κάνει πλάκα σε όποιον θέλει”

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: “Ο Χέιζ ξέρει εκείνος κι εγώ”.

Για τον Σλούκα: “Η καρδιά της ομάδας είναι αυτός ο Κύριος με Κ κεφαλαίο”.

Για τους υπόλοιπους: “Όλοι οι υπόλοιποι είναι ήδη πιο έτοιμοι από ποτέ”.