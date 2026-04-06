Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Δύσκολες ώρες περνάει ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Βουκουρέστι, μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη την Παρασκευή (4/4).

Η κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου επιδεινώθηκε τις τελευταίες μέρες, με τον Ρουμάνο προπονητή να είναι διασωληνωμένος και να δίνει μάχη για τη ζωή του, έχοντας πλέον στο πλευρό του και τον γιο του, Ραζβάν, ο οποίος πήγε στη Ρουμανία μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

«Η κατάσταση του Μίρτσεα Λουτσέσκου θα επανεκτιμηθεί την Τρίτη. Θα εξεταστεί η πιθανότητα ποποθέτησης συσκευής καρδιακής υποβοήθησης μηχανικά».

Αυτά, μεταξύ άλλων, αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση (6/4) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Βουκουρεστίου, όπου νοσηλεύεται από την περασμένη εβδομάδα ο 80χρονος Ρουμάνος προπονητής.

«Σήμερα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ιατρικών ομάδων που φροντίζουν τον κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου (καρδιολογία, ΜΕΘ, καρδιοχειρουργική, αιματολογία), μαζί με έναν Ρουμάνο καρδιολόγο που εργάζεται στη Γαλλία, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Η οικογένεια του ασθενούς παρευρέθηκε επίσης σε αυτή τη συνάντηση.

Προς το παρόν, η απόφαση είναι ότι η θεραπεία που ξεκίνησε θα συνεχιστεί, αξιολογώντας την ορθότητά της.

Αύριο, η κατάσταση του ασθενούς θα επανεκτιμηθεί και θα ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μιας επεμβατικής παρέμβασης, τοποθέτηση μιας συσκευής καρδιακής υποβοήθησης μηχανικά.

Θα επανέλθουμε στην ιατρική κατάσταση του ασθενούς σε επόμενα δελτία τύπου», αναφέρεται στο νέο ιατρικό ανακοινωθέν.