Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: Ήττα στο Πριγκιπάτο για τους Πειραιώτες

Υποτίμησε τη Μονακό και το «πλήρωσε» ο Ολυμπιακός
Ο ΜακΚίσικ κόντρα στη Μονακό (EUROKINISSI)
Euroleague
31η αγωνιστική
81 - 80
Τελικό σκορ
Ο ΜακΚίσικ κόντρα στη Μονακό (EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων κόντρα στη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague και γνώρισε την ήττα με 81-80, από τους “πληγωμένους” Μονεγάσκους.

22:22 | 12.03.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:02 | 12.03.2026

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την 11η ήττα του στη σεζόν, αφού εμφανίστηκε πολύ "χαλαρός" στο ξεκίνημα του αγώνα και επέτρεψε στη Μονακό να κάνει ντέρμπι το ματς στο τέλος, πριν το πάρει με καλάθι του Μπλόσομγκεϊμ, 4 δευτερόλπετα πριν τη λήξη.

21:57 | 12.03.2026
Τελικό σκορ: Μονακό - Ολυμπιακός 81-80
21:55 | 12.03.2026

Άστοχο τρίποντο του Μιλουτίνοφ και ήττα για τον Ολυμπιακό στο Μονακό

21:55 | 12.03.2026
Τάιμ άουτ ο Ολυμπιακός με 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα!
21:54 | 12.03.2026

81-80 με τον Μπλόσομγκεϊμ η Μονακό

21:52 | 12.03.2026

79-80 με 1/2 βολές του Πίτερς

21:51 | 12.03.2026

79-79 με τον Πίτερς ισοφαρίζει ξανά ο Ολυμπιακός

21:50 | 12.03.2026

79-77 με 2/2 βολές του Τζέιμς

21:49 | 12.03.2026

77-77 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ

21:48 | 12.03.2026

77-76 με τον Μπλόσομγκεϊμ

21:48 | 12.03.2026
2 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
21:48 | 12.03.2026
Τάιμ άουτ
21:48 | 12.03.2026

75-76 με μεγάλο τρίποντο του Ντόρσεϊ που φθάνει τους 19 πόντους

21:44 | 12.03.2026

75-73 με κάρφωμα του Γουόρντ

21:44 | 12.03.2026
3,5 λεπτά
για τη λήξη
21:42 | 12.03.2026

75-71 με τη Μονακό να "τρέχει" 6-0 σερί

21:41 | 12.03.2026

73-71 με κλέψιμο και αιφνιδιασμό για τη Μονακό

21:41 | 12.03.2026

71-71 με τον Μπλόσομγκεϊμ

21:33 | 12.03.2026

69-71 με βολές για τον Ολυμπιακό, μετά και από τεχνική ποινή στη Μονακό

21:32 | 12.03.2026

69-68 με βολές του Γουόρντ για τον Ολυμπιακό

21:32 | 12.03.2026
7,5 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
21:32 | 12.03.2026

69-66 με βολές για τη Μονακό

21:31 | 12.03.2026

67-66 με τρίποντο του Πίτερς "απαντάει" ο Ολυμπιακός

21:30 | 12.03.2026

67-63 με τρίποντο του Νέντοβιτς

21:30 | 12.03.2026

64-63 με τον Μπεγκαρίν

21:25 | 12.03.2026

Ο Ολυμπιακός ήταν εμφανώς βελτιωμένος στο τρίτο δεκάλεπτο και κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή του σκορ κόντρα στη Μονακό, με τον Τάις να αποτελεί το μόνο μεγάλο πρόβλημα για την άμυνά του. Έστω και με οριακό προβάδισμα πάντως, οι Πειραιώτες μπαίνουν ως φαβορί στο τελευταίο δεκάλεπτο.

21:24 | 12.03.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Μονακό - Ολυμπιακός 62-63
21:23 | 12.03.2026

62-63 με 1/2 βολές του Γουόρντ

21:21 | 12.03.2026

62-62 με τρίποντο του Νέντοβιτς

21:20 | 12.03.2026
Τάιμ άουτ για τη Μονακό
21:19 | 12.03.2026

59-62 με τον Πίτερς αυξάνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός

21:19 | 12.03.2026

59-60 με τρίποντο του Νιλικίνα για τον Ολυμπιακό

21:19 | 12.03.2026

59-57 με τον Μπλόσομγκεϊμ για τη Μονακό

21:15 | 12.03.2026

57-57 ισοφαρίζει ξανά ο Ολυμπιακός

21:15 | 12.03.2026
Τάιμ άουτ
21:14 | 12.03.2026

57-55 με κάρφωμα του Μπλόσομγκεϊμ

21:14 | 12.03.2026

55-55 με τρίποντο του Νιλικίνα

21:11 | 12.03.2026

55-52 με 3/3 βολές του Τζέιμς

21:10 | 12.03.2026

52-52 με τον Τάις και πάλι η Μονακό

21:09 | 12.03.2026

50-52 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ που έχει πάρει "φωτιά" στο ματς

21:09 | 12.03.2026

50-49 με τρίποντο του Τάις

21:09 | 12.03.2026

47-49 με τον Μιλουτίνοφ

21:08 | 12.03.2026

47-47 με 2/2 βολές του Τάις

21:07 | 12.03.2026

45-47 με τρίποντο του Παπανικολάου το πρώτο προβάδισμα του Ολυμπιακού στο ματς!

21:07 | 12.03.2026

45-44 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:06 | 12.03.2026

45-41 με τον Μπλόσομγκεϊμ το πρώτο καλάθι της Μονακό στο δεύτερο ημίχρονο

21:05 | 12.03.2026

43-41 με τον Πίτερς μειώνει κι άλλο ο Ολυμπιακός

21:05 | 12.03.2026

43-39 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ

20:58 | 12.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:49 | 12.03.2026

Ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο, μετά από ένα 7-0 σερί της Μονακό και μείωσε τη διαφορά στο σκορ, με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ να τον οδηγούν επιθετικά

20:47 | 12.03.2026
Ημίχρονο στο Πριγκιπάτο! Μονακό - Ολυμπιακός 43-37
20:47 | 12.03.2026

43-37 με τον Ντόρσεϊ να έχει "ζεσταθεί" και να φθάνει τους 9 πόντους

20:46 | 12.03.2026

43-34 με φόλοου του Μπεγκαρίν για τη Μονακό

20:46 | 12.03.2026

Άστοχος στη βολή ο Ντόρσεϊ

20:45 | 12.03.2026
1,5 λεπτό
για το ημίχρονο
20:44 | 12.03.2026
Τάιμ άουτ η Μονακό
20:44 | 12.03.2026

41-34 με καλάθι και φάουλ του Ντόρσεϊ στο τρανζίσιον

20:42 | 12.03.2026

Έξαλλος ο Μπαρτζώκας με τον Χολ για ένα λάθος

20:41 | 12.03.2026

41-32 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ που έχει 10 πόντους για τον Ολυμπιακό

20:41 | 12.03.2026

41-30 με τον Τάις

20:41 | 12.03.2026

39-30 με τον Ντόρσεϊ ξανά ο Ολυμπιακός

20:38 | 12.03.2026

39-28 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ

20:38 | 12.03.2026
3,3 λεπτά
για το ημίχρονο
20:38 | 12.03.2026

39-27 με τον Ντιαλό για τη Μονακό

20:38 | 12.03.2026

37-27 με τον Γουόρντ

20:36 | 12.03.2026

37-25 με 2/2 βολές του Τζέιμς που έχει 9 πόντους

20:34 | 12.03.2026

35-25 με τρίποντο του Γουόρντ μειώνει ξανά ο Ολυμπιακός

20:33 | 12.03.2026

35-22 με τρίποντο του Στράζελ

20:32 | 12.03.2026

32-22 με τρίποντο του Ντόρσεϊ "μαζεύει" τη διαφορά ο Ολυμπιακός

20:31 | 12.03.2026

32-19 με 1/2 βολές του ΜακΚίσικ

20:29 | 12.03.2026

32-18 με τρίποντο για τη Μονακό

20:29 | 12.03.2026
8 λεπτά
για το ημίχρονο
20:29 | 12.03.2026

29-18 με κλέψιμο του ΜακΚίσικ και νέο καλάθι του Τζόσεφ

20:28 | 12.03.2026

29-16 με τον Κόρι Τζόσεφ να ξεκολλάει τον Ολυμπιακό

20:27 | 12.03.2026

29-14 με τη Μονακό να "τρέχει" 7-0 σερί στο δεύτερο δεκάλεπτο

20:26 | 12.03.2026

27-14 εύστοχος και στη βολή

20:26 | 12.03.2026
Τάιμ άουτ ο Μπαρτζώκας
20:25 | 12.03.2026

26-14 με καλάθι και φάουλ του Μπεγκαρίν

20:23 | 12.03.2026

24-14 με τη Μονακό να φθάνει σε διψήφια διαφορά στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου

20:22 | 12.03.2026

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ χαλαρά στο ματς, όντας κακός τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, με αποτέλεσμα να χάνει με 22-14 από τη Μονακό στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα

20:22 | 12.03.2026
Τέλος πρώτης περιόδου: Μονακό - Ολυμπιακός 22-14
20:18 | 12.03.2026

22-14 με τον Στράζελ στη λήξη του χρόνου η Μονακό

20:18 | 12.03.2026

20-14 με κλέψιμο και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό για τη Μονακό

20:17 | 12.03.2026

Σερί 7-0 "έτρεξε" ο Ολυμπιακός!

20:17 | 12.03.2026

18-14 με τον Στράζελ ξεκολλάει η Μονακό

20:16 | 12.03.2026

16-14 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ που ευστόχησε και στη βολή

20:14 | 12.03.2026

16-11 με νέο τρίποντο του Πίτερς

20:12 | 12.03.2026

16-8 με τον Τζέιμς

20:12 | 12.03.2026
4,5 λεπτά
για το πρώτο δεκάλεπτο
20:11 | 12.03.2026
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
20:11 | 12.03.2026

14-8 με 1/2 βολές από τον Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό

20:09 | 12.03.2026

14-7 με 1/2 βολές από τον Μπλόσομ γκέιμ

20:09 | 12.03.2026

13-7 με τρίποντο του Φουρνιέ

20:08 | 12.03.2026

13-4 με τον Ντιάλο να εκμεταλλεύεται την αδράνεια των παικτών του Ολυμπιακού στο ριμπάουντ

20:08 | 12.03.2026

11-4 με τον Μιλουτίνοφ να μειώνει με επιθετικό ριμπάουντ

20:07 | 12.03.2026

11-2 με τον Τάις για τη Μονακό

20:07 | 12.03.2026

9-2 με τη βολή του Τζέιμς

20:05 | 12.03.2026

Τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στον Ντόρσεϊ

20:05 | 12.03.2026

8-2 με τον Ντιάλο η Μονακό

20:04 | 12.03.2026

6-2 με τον Τζέιμς ξανά η Μονακό

20:03 | 12.03.2026

4-2 με τον Πίτερς το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού στο ματς

20:02 | 12.03.2026

4-0 με δόση τύχης από τον Τάις

20:02 | 12.03.2026

2-0 με τον Τζέιμς η Μονακό

20:00 | 12.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:59 | 12.03.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

19:59 | 12.03.2026
Κι όμως! Στην 5άδα της Μονακό ο Μάικ Τζέιμς!

Τζέιμς, Νέντοβιτς, Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ και Τάις 

19:58 | 12.03.2026
Η 5άδα του Ολυμπιακού

Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ

19:56 | 12.03.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο Πριγκιπάτο

19:54 | 12.03.2026

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 20-10 στην κατάταξη, ενώ η Μονακό είναι στο 16-14, έχοντας υποχωρήσει σημαντικά στην κατάταξη, μετά την κρίση στην ομάδα

19:53 | 12.03.2026
19:51 | 12.03.2026

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του βρίσκεται σε ανοδική πορεία και μετά το διπλό επί της Παρί, θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση στη Μονακό για να πάρει την τρίτη σερί του νίκη και να πλησιάσει την κορυφή της Euroleague

19:50 | 12.03.2026

Ο Μάικ Τζέιμς εμφανίστηκε τελικά στο γήπεδο, αλλά δεν αναμένεται να αγωνιστεί

19:49 | 12.03.2026
Ο Μάικ Τζέιμς
Σε διάλυση η Μονακό: Αγνοείται ο Μάικ Τζέιμς πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Δεν έχει εμφανιστεί στο γήπεδο ο Αμερικανός με το παιχνίδι να ξεκινά σε λιγόρερο από μία ώρα
19:48 | 12.03.2026
Ο Αλεξέι Φεντόριτσεφ
Μονακό: Η παραμυθένια πρόσληψη Σπανούλη, το ελικόπτερο, ο τελικός της Euroleague και η απρόσμενη διάλυση
Ο Αλεξέι Φεντόριτσεφ λίγους μήνες μετά τον τελικό της Euroleague ουσιαστικά διέλυσε την ομάδα
19:48 | 12.03.2026

Η Μονακό βρίσκεται υπό διάλυση, μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη και το "πάγωμα" των πληρωμών από τη διοίκηση

19:45 | 12.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μονακό - Ολυμπιακός για την 31η αγωνιστική της Euroleague

19:45 | 12.03.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
