Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: Ήττα στο Πριγκιπάτο για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ήταν εμφανώς βελτιωμένος στο τρίτο δεκάλεπτο και κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή του σκορ κόντρα στη Μονακό, με τον Τάις να αποτελεί το μόνο μεγάλο πρόβλημα για την άμυνά του. Έστω και με οριακό προβάδισμα πάντως, οι Πειραιώτες μπαίνουν ως φαβορί στο τελευταίο δεκάλεπτο.