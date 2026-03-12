Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: Ήττα στο Πριγκιπάτο για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων κόντρα στη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague και γνώρισε την ήττα με 81-80, από τους “πληγωμένους” Μονεγάσκους.
Ο Ολυμπιακός γνώρισε την 11η ήττα του στη σεζόν, αφού εμφανίστηκε πολύ "χαλαρός" στο ξεκίνημα του αγώνα και επέτρεψε στη Μονακό να κάνει ντέρμπι το ματς στο τέλος, πριν το πάρει με καλάθι του Μπλόσομγκεϊμ, 4 δευτερόλπετα πριν τη λήξη.
Άστοχο τρίποντο του Μιλουτίνοφ και ήττα για τον Ολυμπιακό στο Μονακό
81-80 με τον Μπλόσομγκεϊμ η Μονακό
79-80 με 1/2 βολές του Πίτερς
79-79 με τον Πίτερς ισοφαρίζει ξανά ο Ολυμπιακός
79-77 με 2/2 βολές του Τζέιμς
77-77 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
77-76 με τον Μπλόσομγκεϊμ
75-76 με μεγάλο τρίποντο του Ντόρσεϊ που φθάνει τους 19 πόντους
75-73 με κάρφωμα του Γουόρντ
75-71 με τη Μονακό να "τρέχει" 6-0 σερί
73-71 με κλέψιμο και αιφνιδιασμό για τη Μονακό
71-71 με τον Μπλόσομγκεϊμ
69-71 με βολές για τον Ολυμπιακό, μετά και από τεχνική ποινή στη Μονακό
69-68 με βολές του Γουόρντ για τον Ολυμπιακό
69-66 με βολές για τη Μονακό
67-66 με τρίποντο του Πίτερς "απαντάει" ο Ολυμπιακός
67-63 με τρίποντο του Νέντοβιτς
64-63 με τον Μπεγκαρίν
Ο Ολυμπιακός ήταν εμφανώς βελτιωμένος στο τρίτο δεκάλεπτο και κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή του σκορ κόντρα στη Μονακό, με τον Τάις να αποτελεί το μόνο μεγάλο πρόβλημα για την άμυνά του. Έστω και με οριακό προβάδισμα πάντως, οι Πειραιώτες μπαίνουν ως φαβορί στο τελευταίο δεκάλεπτο.
62-63 με 1/2 βολές του Γουόρντ
62-62 με τρίποντο του Νέντοβιτς
59-62 με τον Πίτερς αυξάνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός
59-60 με τρίποντο του Νιλικίνα για τον Ολυμπιακό
59-57 με τον Μπλόσομγκεϊμ για τη Μονακό
57-57 ισοφαρίζει ξανά ο Ολυμπιακός
57-55 με κάρφωμα του Μπλόσομγκεϊμ
55-55 με τρίποντο του Νιλικίνα
55-52 με 3/3 βολές του Τζέιμς
52-52 με τον Τάις και πάλι η Μονακό
50-52 με νέο τρίποντο του Ντόρσεϊ που έχει πάρει "φωτιά" στο ματς
50-49 με τρίποντο του Τάις
47-49 με τον Μιλουτίνοφ
47-47 με 2/2 βολές του Τάις
45-47 με τρίποντο του Παπανικολάου το πρώτο προβάδισμα του Ολυμπιακού στο ματς!
45-44 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
45-41 με τον Μπλόσομγκεϊμ το πρώτο καλάθι της Μονακό στο δεύτερο ημίχρονο
43-41 με τον Πίτερς μειώνει κι άλλο ο Ολυμπιακός
43-39 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
Ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο, μετά από ένα 7-0 σερί της Μονακό και μείωσε τη διαφορά στο σκορ, με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ να τον οδηγούν επιθετικά
43-37 με τον Ντόρσεϊ να έχει "ζεσταθεί" και να φθάνει τους 9 πόντους
43-34 με φόλοου του Μπεγκαρίν για τη Μονακό
Άστοχος στη βολή ο Ντόρσεϊ
41-34 με καλάθι και φάουλ του Ντόρσεϊ στο τρανζίσιον
Έξαλλος ο Μπαρτζώκας με τον Χολ για ένα λάθος
41-32 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ που έχει 10 πόντους για τον Ολυμπιακό
41-30 με τον Τάις
39-30 με τον Ντόρσεϊ ξανά ο Ολυμπιακός
39-28 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
39-27 με τον Ντιαλό για τη Μονακό
37-27 με τον Γουόρντ
37-25 με 2/2 βολές του Τζέιμς που έχει 9 πόντους
35-25 με τρίποντο του Γουόρντ μειώνει ξανά ο Ολυμπιακός
35-22 με τρίποντο του Στράζελ
32-22 με τρίποντο του Ντόρσεϊ "μαζεύει" τη διαφορά ο Ολυμπιακός
32-19 με 1/2 βολές του ΜακΚίσικ
32-18 με τρίποντο για τη Μονακό
29-18 με κλέψιμο του ΜακΚίσικ και νέο καλάθι του Τζόσεφ
29-16 με τον Κόρι Τζόσεφ να ξεκολλάει τον Ολυμπιακό
29-14 με τη Μονακό να "τρέχει" 7-0 σερί στο δεύτερο δεκάλεπτο
27-14 εύστοχος και στη βολή
26-14 με καλάθι και φάουλ του Μπεγκαρίν
24-14 με τη Μονακό να φθάνει σε διψήφια διαφορά στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου
Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ χαλαρά στο ματς, όντας κακός τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, με αποτέλεσμα να χάνει με 22-14 από τη Μονακό στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα
22-14 με τον Στράζελ στη λήξη του χρόνου η Μονακό
20-14 με κλέψιμο και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό για τη Μονακό
Σερί 7-0 "έτρεξε" ο Ολυμπιακός!
18-14 με τον Στράζελ ξεκολλάει η Μονακό
16-14 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ που ευστόχησε και στη βολή
16-11 με νέο τρίποντο του Πίτερς
16-8 με τον Τζέιμς
14-8 με 1/2 βολές από τον Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό
14-7 με 1/2 βολές από τον Μπλόσομ γκέιμ
13-7 με τρίποντο του Φουρνιέ
13-4 με τον Ντιάλο να εκμεταλλεύεται την αδράνεια των παικτών του Ολυμπιακού στο ριμπάουντ
11-4 με τον Μιλουτίνοφ να μειώνει με επιθετικό ριμπάουντ
11-2 με τον Τάις για τη Μονακό
9-2 με τη βολή του Τζέιμς
Τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στον Ντόρσεϊ
8-2 με τον Ντιάλο η Μονακό
6-2 με τον Τζέιμς ξανά η Μονακό
4-2 με τον Πίτερς το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού στο ματς
4-0 με δόση τύχης από τον Τάις
2-0 με τον Τζέιμς η Μονακό
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Τζέιμς, Νέντοβιτς, Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ και Τάις
Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο Πριγκιπάτο
Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 20-10 στην κατάταξη, ενώ η Μονακό είναι στο 16-14, έχοντας υποχωρήσει σημαντικά στην κατάταξη, μετά την κρίση στην ομάδα
Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του βρίσκεται σε ανοδική πορεία και μετά το διπλό επί της Παρί, θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση στη Μονακό για να πάρει την τρίτη σερί του νίκη και να πλησιάσει την κορυφή της Euroleague
Ο Μάικ Τζέιμς εμφανίστηκε τελικά στο γήπεδο, αλλά δεν αναμένεται να αγωνιστεί
Η Μονακό βρίσκεται υπό διάλυση, μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη και το "πάγωμα" των πληρωμών από τη διοίκηση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μονακό - Ολυμπιακός για την 31η αγωνιστική της Euroleague