Μονέκε: «Μόνο ο Βεζένκοφ ίσως είναι καλύτερος από εμένα στη Euroleague»

Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε την Φενερμπαχτσέ 79-73 με τον Τσίμα Μονέκε να είναι ο πρωταγωνιστής του αγώνα και στις δηλώσει το μετά το παιχνίδι έκανε δηλώσεις που σίγουρα θα συζητηθούν, αφού ανέφερε ότι μόνο ο Βεζένκοφ είναι καλύτερος (σ.σ φόργουορντ) από αυτόν.

Ο Μονέκε έβαλε τον Βεζένκοφ και τον Χέιζ-Ντέιβις στην κουβέντα αναφέροντας ότι κανείς στη Euroleague δεν είναι καλύτερος από αυτόν, πέραν του παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ πρόσθεσε ότι η Φενερμπαχτσέ δεν έχει πλέον τον Αμερικανό φόργουορντ, εξηγώντας την πολύ καλή του εμφάνιση στη νίκη των Σέρβων.

«Ξέρω ότι μπορώ να αλλάξω ένα παιχνίδι. Η Φενέρ δεν έχει πια τον Νάιτζελ (Χέιζ-Ντέιβις) και ξέρω ότι θα έπαιζα καλά απέναντί τους. Ξέρω πολύ καλά ποιος είμαι και δεν νομίζω ότι μπορείτε να βάλετε κάποιον πάνω από εμένα εκτός -ίσως- του Σάσα Βεζένκοφ», είπε χαρακτηριστικά ο Νιγηριανός φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα.