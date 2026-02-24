Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Η πρόεδρος του Μεξικού τόνισε ότι υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ Πάρδο καθησύχασε άπαντες μετά το θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» και όσα ακολούθησαν
Η πρόεδρος του Μεξικού
Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ Πάρδο/ REUTERS/Raquel Cunha TPX IMAGES OF THE DAY

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ Πάρδο, δήλωσε ότι υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις για να διεξαχθεί το Μουντιάλ του 2026, που έχουν αναλάβει να διοργανώσουν οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς.

Μετά τη σύλληψη και το θάνατο την Κυριακή (22/02/26) του καταζητούμενου αρχηγού του καρτέλ του Μεξικού, Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστό και ως «Ελ Μέντσο», που προκάλεσε αντίποινα με εμπρησμούς και πανικό στην πολιτεία Χαλίσκο, όλοι φοβήθηκαν για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ.

Η κατάσταση είναι λογικό να προκαλέσει πολλές ανησυχίες για την ασφάλεια όσων βρεθούν στο Μουντιάλ του 2026 και συγκεκριμένα στα παιχνίδια που θα γίνουν στο Μεξικό.

Η πρόεδρος της χώρας απάντησε σε ερώτηση για το αν θα αποτελούσε κίνδυνο ο πανικός στο Χαλίσκο, αναφορικά με τη διεξαγωγή του παγκοσμίου Κυπέλλου, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

Το Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Αθλητικά
