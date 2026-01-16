Μπάγερν – Παναθηναϊκός ανάλυση: Η μοναξιά των τριών, η βοήθεια που δεν ήρθε και η τραγική 4η περίοδος

Ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε για ένα ακόμα ματς μέσα στο 2026. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν “λύγισε” στην έδρα της Μπάγερν με 85-78, για την 22η αγωνιστικής της Euroleague και γνώρισε την τρίτη της ήττα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ρεκόρ 13-9 στη Euroleague και έβαλε ένα ακόμα “εμπόδιο” στην προσπάθεια που κάνει, να μπει στην πρώτη 4άδα του βαθμολογικού πίνακα, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Με τον Κέντρικ Ναν να είναι… θεατής του ματς από την Αθήνα, ο Παναθηναϊκός γνώριζε ότι είχε μια απαιτητική αποστολή στην έδρα της Μπάγερν. Ο MVP των “πρασίνων” μετράει φέτος 19.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2.9 λάθη και η ομάδα ου Αταμάν κλήθηκε να “καλύψει” το συγκεκριμένο αγωνιστικό κενό, αλλά και να διαχειριστεί τις απουσίες των Ρογκαβόπουλου, Μήτογλου και Λεσόρ. Πολλά προβλήματα, πριν την έναρξη του αγώνα!

Για 30 λεπτά, ο Παναθηναϊκός έδειχνε να ελέγχει τη… μοίρα του και να οδεύει σε ένα σημαντικό “διπλό”, που θα μπορούσε να… στηρίξει την πληγωμένη του ψυχολογία, από τις ήττες που δέχθηκε μέσα στο Athens Telecom Center από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο.

Η τραγική περίοδος και οι 3 που διασώθηκαν

Ωστόσο, στην τέταρτη περίοδο, η έλλειψη φρεσκάδας, η κούραση και η περιορισμένη δημιουργικότητα στην επίθεση οδήγησαν το “τριφύλλι” σε ολοκληρωτική κατάρρευση. Οι Βαυαροί έτρεξαν ένα επιμέρους 27-14, εξαργυρώνοντας το “ζεστό χέρι” τους από τα 6,75 και ανατρέποντας κάθε προβάδισμα. Ναι, στο 4ο δωδεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός σημείωσε μόλις 14 πόντους, στοιχείο απαγορευτικό, για να έχει ελπίδες νίκης.

Ο Τζέριαν Γκραντ (17 πόντοι) και ο Τσεντί Όσμαν (20 πόντοι) πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις. Πολλές φορές, έδειχναν να παλεύουν μόνοι τους απέναντι στους γηπεδούχους, με τον Ριζόν Χολμς των 11 πόντων να έχει ένα καλό ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια να… χάνεται και αυτός επιθετικά.

Η κούραση και η αστοχία στα κρίσιμα σουτ στο τέλος έκαναν την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να… στεφθεί από αποτυχία. Το δίδυμο ψηλών Κένεθ Φαρίντ και Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν μπόρεσε να δώσει λύσεις, ενώ η συμμετοχή του Μάριους Γκριγκόνις δεν έφερε την αναμενόμενη ώθηση. Ο Εργκίν Αταμάν περιόρισε για ένα ακόμα ματς το ροτέισον. Πήρε 2 τρίποντα από τον Σαμοντούροφ (6 πόντους πέτυχε στο ματς) και 8 πόντους -με 3 ασίστ- από τον Σλούκα. Από εκεί και πέρα όμως… υπήρχε το χάος. Ο Σορτς έβαλε 8 πόντους με 0/3 στο τρίποντο και πολλές κακές επιθετικές επιλογές, ενώ τα τρίποντα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν βρήκαν στόχο στο φινάλε (έβαλε 6 πόντους και προσπάθησε να βοηθήσει αμυντικά, χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία).

Να σημειωθεί ότι η βραδιά ήταν ιστορική για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, Κώστα Σλούκα, καθώς έσπασε το φράγμα των 2.000 ασίστ στη Euroleague (έχει 2004) και από τη δεύτερη θέση κυνηγάει τον Νικ Καλάθη (2182) στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Οι τιμωροί των “πρασίνων” και η ευστοχία των γηπεδούχων

Η Μπάγερν βρέθηκε για 3 δεκάλεπτα να κυνηγάει τον παναθηναϊκό, με μικρές εξαιρέσεις. Όταν όμως της δόθηκε η ευκαιρία, “τιμώρησε” από τα 6,75, το “τριφύλλι”, εκμεταλλευόμενη κάθε αμυντική αδυναμία της ομάδας του Αταμάν.

Andreas Obst takeover in Munich pic.twitter.com/nPYGXAZqwV — EuroLeague (@EuroLeague) January 15, 2026

Ο Αντρέας Ομπστ ήταν ο πρωταγωνιστής των Γερμανών, σκοράροντας 15 πόντους και βάζοντας δύο καθοριστικά τρίποντα στο τελευταίο λεπτό. Σπουδαία εμφάνιση είχε και ο Τζουστίνιαν Τζέσαπ (16 πόντοι με 4/4 τρίποντα), ενώ ο Γουένιεν Γκάμπριελ πρόσθεσε 12 πόντους και 5 ριμπάουντ απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Την παράσταση, όμως, έκλεψε ο “X-factor” Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, έχοντας όμως και μια άσχημη πτώση στα τελευταία λεπτά του αγώνα (χτύπησε άτσαλα το πίσω μέρος του κεφαλιού του στο παρκέ, μετά από ένα ριμπάουντ).

Οι Βαυαροί είχαν 23/38 δίποντα, 11/24 τρίποντα, 6/7 βολές, 32 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 10 επιθετικά), 21 ασίστ, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 11 λάθη, 19 φάουλ

Ο Παναθηναϊκός είχε 21/35 δίποντα, 9/25 τρίποντα, 9/11 βολές, 26 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 8 επιθετικά), 14 ασίστ, 6 κλεψίματα, 9 λάθη, 16 φάουλ