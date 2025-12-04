Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο Μπακς – Πίστονς, τα «καντήλια» που ξεστόμισε πεσμένος στο παρκέ

Αποχώρησε με θλάση στη δεξιά γάμπα απέναντι στους Πίστονς
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Kylie Bridenhagen

Άτυχος ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο “Greek freak” αποχώρησε τραυματίας μόλις λίγα λεπτά μετά το τζάμπολ του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Λιγότερο από τρία λεπτά από την έναρξη του αγώνα στην έδρα των Μπακς και μετά από μια ασίστ του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άρχισε να επιστρέφει για άμυνα αλλά ξαφνικά έπεσε στο παρκέ και έπιασε αμέσως τη δεξιά του γάμπα, δείχνοντας πως ο τραυματισμός ήταν σοβαρός.

Μάλιστα, ο εκνευρισμός και η απογοήτευσή του ήταν τέτοια (πριν από λίγες ημέρες επέστρεψε από άλλο τραυματισμό), που -αυθόρμητα- ο “Greek freak” έβρισε στα ελληνικά, τη στιγμή που ο αδερφός του, Θανάσης, τον ρωτούσε “τι συμβαίνει”.

Λίγα λεπτά μετά, οι Μπακς ενημέρωσαν ότι ο αστέρας τους είχε πρόβλημα στη δεξιά γάμπα και τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Σε τρία λεπτά ο Αντετοκούνμπο είχε 2 πόντους (2/2 βολές), ένα ριμπάουντ και μία ασίστ.

 
 
 
 
 
Τη φετινή σεζόν ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά, με 30,6 πόντους, 10,7 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ κατά μέσο όρο. Και όλα αυτά, καθώς οι φήμες περί αποχώρησης από το Μιλγουόκι είναι πλέον περισσότερες από ποτέ…

Ωστόσο, ο κόουτς των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, διέψευσε κατηγορηματικά τα ρεπορτάζ: “Δεν έχει υπάρξει καμία τέτοια συζήτηση. Ο Γιάννης δεν ζήτησε ποτέ ανταλλαγή. Ποτέ”, δήλωσε.

Αθλητικά
