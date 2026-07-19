Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα – Μαρία Σάκκαρη live στον τελικό του Athens Open

Η Μαρία Σάκκαρη διεκδικεί το τρόπαιο του Athens Open απέναντι στην Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα, θέλοντας να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο στην καριέρα της και πρώτο μπροστά στο ελληνικό κοινό.
30-0 με αβίαστο λάθος της Κρεϊτσίκοβα
15-0 για την Σάκκαρη και πάλι στο σερβίς της
40-0 με επιστροφή άουτ της Σάκκαρη
30-0 για την Κρεϊτσίκοβα
15-0 με ωραίο άνοιγμα του παιχνιδιού από την Κρεϊτσίκοβα, που πήρε τον πόντο με ντεμί βολέ
Σειρά της Τσέχας να σερβίρει
40-0 εύκολα για την Μαρία
30-0 με δύο άσους από την Σάκκαρη
15-0 με άσο ξεκίνησε το ματς η Σάκκαρη
Θα σερβίρει πρώτη η Σάκκαρη
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι
Σε όλο το τουρνουά είχε στο πλευρό της και τον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Η Σάκκαρη έχει ανέβει πια στο Νο37 του κόσμου και χρειάζεται τον τίτλο για να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης
Ξεκίνησαν ζέσταμα οι δύο τενίστριες
Αρκετός κόσμος στο ΟΑΚΑ, με την Σάκκαρη να αποθεώνεται με το που βγήκε στο κορτ
Η Τσέχα τενίστρια, Νο32, στην παγκόσμια κατάταξη είναι το φαβορί για τη νίκη, αλλά η Μαρία Σάκκαρη θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της, στο πρώτο της τουρνουά στην πατρίδα της
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο τελικό στο τουρνουά της Αθήνας, όπου η Μαρία Σάκκαρη διεκδικεί τον τίτλο κόντρα στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα