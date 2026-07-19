Αθλητικά

Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα – Μαρία Σάκκαρη live στον τελικό του Athens Open

Η πρώτη νίκη της Ελληνίδας τενίστριας κόντρα στην Τσέχα, θα της δώσει και έναν τίτλο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Τελικός του Athens Open
«Stadion Sports Center»
0 - 0
Σετ σκορ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Η Μαρία Σάκκαρη διεκδικεί το τρόπαιο του Athens Open απέναντι στην Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα, θέλοντας να κατακτήσει τον τρίτο τίτλο στην καριέρα της και πρώτο μπροστά στο ελληνικό κοινό.

20:14 | 19.07.2026

30-0 με αβίαστο λάθος της Κρεϊτσίκοβα

20:14 | 19.07.2026

15-0 για την Σάκκαρη και πάλι στο σερβίς της

20:12 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 1-1 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:12 | 19.07.2026

40-0 με επιστροφή άουτ της Σάκκαρη

20:12 | 19.07.2026

30-0 για την Κρεϊτσίκοβα

20:11 | 19.07.2026

15-0 με ωραίο άνοιγμα του παιχνιδιού από την Κρεϊτσίκοβα, που πήρε τον πόντο με ντεμί βολέ

20:11 | 19.07.2026

Σειρά της Τσέχας να σερβίρει

20:10 | 19.07.2026
Κρεϊτσίκοβα - Σάκκαρη 0-1 γκέιμ στο πρώτο σετ!
20:09 | 19.07.2026

40-0 εύκολα για την Μαρία

20:09 | 19.07.2026

30-0 με δύο άσους από την Σάκκαρη

20:09 | 19.07.2026

15-0 με άσο ξεκίνησε το ματς η Σάκκαρη

20:08 | 19.07.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας!
20:08 | 19.07.2026

Θα σερβίρει πρώτη η Σάκκαρη

20:07 | 19.07.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι

20:07 | 19.07.2026

Σε όλο το τουρνουά είχε στο πλευρό της και τον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

20:06 | 19.07.2026

Η Σάκκαρη έχει ανέβει πια στο Νο37 του κόσμου και χρειάζεται τον τίτλο για να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης

20:06 | 19.07.2026
Το ξέσπασμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη
Έζησε έντονα κάθε στιγμή του ημιτελικού της αρραβωνιαστικιάς του
20:05 | 19.07.2026
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Συγκινημένη η Μαρία Σάκκαρη – Δάκρυσε μετά την πρόκρισή της στον τελικό του Athens Open
Αποθεώθηκε από το ελληνικό κοινό και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, όπως και η μητέρα της που βρέθηκε στην εξέδρα
20:03 | 19.07.2026

Ξεκίνησαν ζέσταμα οι δύο τενίστριες

20:00 | 19.07.2026

Αρκετός κόσμος στο ΟΑΚΑ, με την Σάκκαρη να αποθεώνεται με το που βγήκε στο κορτ

19:59 | 19.07.2026

Η Τσέχα τενίστρια, Νο32, στην παγκόσμια κατάταξη είναι το φαβορί για τη νίκη, αλλά η Μαρία Σάκκαρη θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της, στο πρώτο της τουρνουά στην πατρίδα της

19:58 | 19.07.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο τελικό στο τουρνουά της Αθήνας, όπου η Μαρία Σάκκαρη διεκδικεί τον τίτλο κόντρα στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα

19:58 | 19.07.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
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