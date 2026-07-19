Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα – Μαρία Σάκκαρη live στον τελικό του Athens Open

Η Τσέχα τενίστρια, Νο32, στην παγκόσμια κατάταξη είναι το φαβορί για τη νίκη, αλλά η Μαρία Σάκκαρη θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της, στο πρώτο της τουρνουά στην πατρίδα της