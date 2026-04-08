Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2 και Παρί – Λίβερπουλ 2-0 τελικά: Προβάδισμα πρόκρισης για τους Παριζιάνους και τους Μαδριλένους

Τα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών του Champions League ολοκληρώθηκαν με την Μπαρτσελόνα να χάνει 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης αι την Παρί Σεν Ζερμέν να νικά 2-0 τη Λίβερπουλ.
Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 τελικό
Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ 2-0 τελικό
Ο Σόρλοθ εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Ρουτζέρι και διπλασίασε τα τέρματα των ροχιμπλάνκος
Την μπάλα έχει βρει ο Κονατέ
Πέρασε άπαντες ο Γεωργιανός και σε κενή εστία «καθάρισε» τη νίκη των Γάλλων
Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα πήγε να απαντήσει με απευθείας φάουλ, όμως ο Μούσο και το δοκάρι τον σταμάτησαν
Ο Ντεμπελέ σούταρε από το σημείο του πέναλτι με τη μία, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Ο Άγγλος επιθετικός πέρασε τον Μούσο και πλάσαρε από πλάγια θέση σε σχεδόν κενή εστία με την μπάλα να καταλήγει στο πλάγιο δοκάρι
Ο Αργεντινός έστειλε την μπάλα στο παράθυρο της εστίας του Γκαρθία
Ο Ισπανός αμυντικός έριξε στο έδαφος τον Σιμεόνε που έβγαινε μόνος με τον Γκαρθία
Ο δεξιός μπακ των Άγγλων απείλησε με δυνατό σουτ από πλάγια θέση
Ο Μαμαρτντασβίλι σταμάτησε τον Γάλλο και κράτησε τη Λίβερπουλ στο παιχνίδι
Ο Γάλλος σούταρε από πλάγια θέση με το σουτ να κοντράρει και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Μαμαρντασβίλι
Μπλόκαρε εύκολα ο Μούσο
ΠΑΡΙ: Σαφόνοβ, Χακίμι, Πάτσο, Μαρκίνιος, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ Εμερί, Κβαρατσχέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Κερκέζ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Γκόμεζ, Μακ Άλιστερ, Χράφενμπερχ, Σομποσλάι, Φριμπόνγκ, Βιρτς, Εκιτικέ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Κανσέλο, Κουμπαρσί, Κουντέ, Μαρτίν, Έρικ Γκαρσία, Πέδρι, Ράσφορντ, Όλμο, Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι
ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Μούσο, Ρουτζέρι, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Γιορέντε, Μολίνα, Κόκε, Γκριεζμάν, Σιμεόνε, Λούκμαν, Άλβαρες
Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν τη Λίβερπουλ στα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών