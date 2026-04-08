Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο 0-2 και Παρί – Λίβερπουλ 2-0 τελικά: Προβάδισμα πρόκρισης για τους Παριζιάνους και τους Μαδριλένους

Μεγάλες νίκες για Ατλέτικο και Παρί
Ο Σόρλοθ σκοάρει στο Καμπ Νου/ REUTERS/Albert Gea

Τα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών του Champions League ολοκληρώθηκαν με την Μπαρτσελόνα να χάνει 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης αι την Παρί Σεν Ζερμέν να νικά 2-0 τη Λίβερπουλ.

21:39 | 08.04.2026
Τα παιχνίδια της βραδιάς

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 τελικό

Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ 2-0 τελικό

23:58 | 08.04.2026
23:57 | 08.04.2026
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Άλβαρες και Σόρλοθ χτύπησαν στο Καμπ Νου και έδωσαν προβάδισμα πρόκρισης στους ροχιμπλάνκος
Με δέκα παίκτες έπαιζε η Μπαρτσελόνα από το 44' λόγω της αποβολής του Κουμπαρσί
23:57 | 08.04.2026
Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0: Ήταν καλύτερη και έκανε το βήμα για την πρόκριση στους «4» του Champions League
Εύκολη νίκη για τους Παριζιάνους στη Γαλλία
23:52 | 08.04.2026
Τέλος και στη Βαρκελώνη, έκανε την έκπληξη η Ατλέτικο
23:50 | 08.04.2026
Τέλος στο Παρίσι, 2-0 η Παρί
23:38 | 08.04.2026
88'
Δεν έχει αλλάξει τίποτα στα παιχνίδια
23:37 | 08.04.2026
23:30 | 08.04.2026
71'
Γκολ για την Ατλέτικο, 0-2 μέσα στο Καμπ Νου

Ο Σόρλοθ εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Ρουτζέρι και διπλασίασε τα τέρματα των ροχιμπλάνκος

23:30 | 08.04.2026
72
Δεν υπάρχει πέναλτι για την Παρί
23:29 | 08.04.2026
72'
Ο Σάντσεθ πάει στο VAR να δει τη φάση

Την μπάλα έχει βρει ο Κονατέ

23:27 | 08.04.2026
71'
Πέναλτι για την Παρί
23:19 | 08.04.2026
66'
2-0 για την Παρί με τρομερή ενέργεια του Κβαρατσκέλια

Πέρασε άπαντες ο Γεωργιανός και σε κενή εστία «καθάρισε» τη νίκη των Γάλλων

23:15 | 08.04.2026
23:13 | 08.04.2026
53'
Δοκάρι με τον Ράσφορντ

Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα πήγε να απαντήσει με απευθείας φάουλ, όμως ο Μούσο και το δοκάρι τον σταμάτησαν

23:12 | 08.04.2026
53'
Άγγιξε το 2-0 η Παρί

Ο Ντεμπελέ σούταρε από το σημείο του πέναλτι με τη μία, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

23:06 | 08.04.2026
50'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ράσφορντ

Ο Άγγλος επιθετικός πέρασε τον Μούσο και πλάσαρε από πλάγια θέση σε σχεδόν κενή εστία με την μπάλα να καταλήγει στο πλάγιο δοκάρι

23:00 | 08.04.2026
Ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα σε Παρίσι και Βαρκελώνη
22:54 | 08.04.2026
Ημίχρονο και στη Βαρκελώνη
Ημίχρονο στο Παρίσι
45'
Γκολάρα του Άλβαρες με απευθείας εκτέλεση φάουλ για την Ατλέτικο, 0-1 στη Βαρκελώνη

Ο Αργεντινός έστειλε την μπάλα στο παράθυρο της εστίας του Γκαρθία

44'
Η Μπαρτσελόνα έμεινε με δέκα παίκτες, δέχτηκε κόκκινη ο Κουμπαρσί

Ο Ισπανός αμυντικός έριξε στο έδαφος τον Σιμεόνε που έβγαινε μόνος με τον Γκαρθία

40'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Φριμπόνγκ για τη Λίβερπουλ

Ο δεξιός μπακ των Άγγλων απείλησε με δυνατό σουτ από πλάγια θέση

37'
Κοντά στο 2-0 η Παρί με τον Ντουέ

Ο Μαμαρτντασβίλι σταμάτησε τον Γάλλο και κράτησε τη Λίβερπουλ στο παιχνίδι

33'
Ο Γιαμάλ χόρεψε την άμυνα της Ατλετικο, όμως το σουτ του κόντραρε και απομακρύνθηκε
18'
Η Μπαρτσελόνα σκόραρε με τον Ράσφορντ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιαμάλ στην αρχή της φάσης
11'
Γκολ για την Παρί με τον Ντουέ, 1-0 κόντρα στη Λίβερπουλ

Ο Γάλλος σούταρε από πλάγια θέση με το σουτ να κοντράρει και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Μαμαρντασβίλι

2'
Απείλησε η Μπαρτσελόνα με τον Ράσφορντ

Μπλόκαρε εύκολα ο Μούσο

Ξεκίνησαν τα δύο παιχνίδια
Χειροκροτούν άπαντες για τον πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ σε Παρίσι και Βαρκελώνη
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου στα δύο γήπεδα
Οι ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
Σε πέντε λεπτά ξεκινούν τα δύο ντέρμπι της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
Οι ενδεκάδες του Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ

ΠΑΡΙ: Σαφόνοβ, Χακίμι, Πάτσο, Μαρκίνιος, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ Εμερί, Κβαρατσχέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Κερκέζ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Γκόμεζ, Μακ Άλιστερ, Χράφενμπερχ, Σομποσλάι, Φριμπόνγκ, Βιρτς, Εκιτικέ

Οι ενδεκάδες του Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Κανσέλο, Κουμπαρσί, Κουντέ, Μαρτίν, Έρικ Γκαρσία, Πέδρι, Ράσφορντ, Όλμο, Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Μούσο, Ρουτζέρι, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Γιορέντε, Μολίνα, Κόκε, Γκριεζμάν, Σιμεόνε, Λούκμαν, Άλβαρες

 

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους προημιτελικούς του Champions League

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν τη Λίβερπουλ στα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών

