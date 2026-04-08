Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ live για τα προημιτελικά του Champions League

Κρίσιμες μάχες στα προημιτελικά του Champions League
Ο Ντουέ πανηγυρίζει το γκολ του/ REUTERS/Christian Hartmann

Τα προημιτελικά του Champions League συνεχίζονται με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα ισπανικό ντέρμπι και την Παρί Σεν Ζερμέν τη Λίβερπουλ. Οι ομάδες θα παλέψουν να πάρουν το πάνω χέρι ενόψει των ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

21:39 | 08.04.2026
Τα παιχνίδια της βραδιάς

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1

Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ 1-0

22:51 | 08.04.2026
22:49 | 08.04.2026
Ημίχρονο και στη Βαρκελώνη
22:47 | 08.04.2026
Ημίχρονο στο Παρίσι
22:45 | 08.04.2026
45'
Γκολάρα του Άλβαρες με απευθείας εκτέλεση φάουλ για την Ατλέτικο, 0-1 στη Βαρκελώνη

Ο Αργεντινός έστειλε την μπάλα στο παράθυρο της εστίας του Γκαρθία

22:42 | 08.04.2026
44'
Η Μπαρτσελόνα έμεινε με δέκα παίκτες, δέχτηκε κόκκινη ο Κουμπαρσί

Ο Ισπανός αμυντικός έριξε στο έδαφος τον Σιμεόνε που έβγαινε μόνος με τον Γκαρθία

22:41 | 08.04.2026
40'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Φριμπόνγκ για τη Λίβερπουλ

Ο δεξιός μπακ των Άγγλων απείλησε με δυνατό σουτ από πλάγια θέση

22:39 | 08.04.2026
22:35 | 08.04.2026
37'
Κοντά στο 2-0 η Παρί με τον Ντουέ

Ο Μαμαρτντασβίλι σταμάτησε τον Γάλλο και κράτησε τη Λίβερπουλ στο παιχνίδι

22:34 | 08.04.2026
33'
Ο Γιαμάλ χόρεψε την άμυνα της Ατλετικο, όμως το σουτ του κόντραρε και απομακρύνθηκε
22:25 | 08.04.2026
18'
Η Μπαρτσελόνα σκόραρε με τον Ράσφορντ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιαμάλ στην αρχή της φάσης
22:07 | 08.04.2026
11'
Γκολ για την Παρί με τον Ντουέ, 1-0 κόντρα στη Λίβερπουλ

Ο Γάλλος σούταρε από πλάγια θέση με το σουτ να κοντράρει και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Μαμαρντασβίλι

22:03 | 08.04.2026
2'
Απείλησε η Μπαρτσελόνα με τον Ράσφορντ

Μπλόκαρε εύκολα ο Μούσο

22:01 | 08.04.2026
Ξεκίνησαν τα δύο παιχνίδια
22:00 | 08.04.2026
Χειροκροτούν άπαντες για τον πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ σε Παρίσι και Βαρκελώνη
21:57 | 08.04.2026
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου στα δύο γήπεδα
21:54 | 08.04.2026
Οι ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:48 | 08.04.2026
Σε πέντε λεπτά ξεκινούν τα δύο ντέρμπι της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
21:47 | 08.04.2026
Οι ενδεκάδες του Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ

ΠΑΡΙ: Σαφόνοβ, Χακίμι, Πάτσο, Μαρκίνιος, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ Εμερί, Κβαρατσχέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Κερκέζ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Γκόμεζ, Μακ Άλιστερ, Χράφενμπερχ, Σομποσλάι, Φριμπόνγκ, Βιρτς, Εκιτικέ

21:43 | 08.04.2026
Οι ενδεκάδες του Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Κανσέλο, Κουμπαρσί, Κουντέ, Μαρτίν, Έρικ Γκαρσία, Πέδρι, Ράσφορντ, Όλμο, Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Μούσο, Ρουτζέρι, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Γιορέντε, Μολίνα, Κόκε, Γκριεζμάν, Σιμεόνε, Λούκμαν, Άλβαρες

 

21:38 | 08.04.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους προημιτελικούς του Champions League

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν τη Λίβερπουλ στα πρώτα παιχνίδια των προημιτελικών

21:38 | 08.04.2026
