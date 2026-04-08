Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ live για τα προημιτελικά του Champions League

Τα προημιτελικά του Champions League συνεχίζονται με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα ισπανικό ντέρμπι και την Παρί Σεν Ζερμέν τη Λίβερπουλ. Οι ομάδες θα παλέψουν να πάρουν το πάνω χέρι ενόψει των ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.
Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1
Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ 1-0
Ο Αργεντινός έστειλε την μπάλα στο παράθυρο της εστίας του Γκαρθία
Ο Ισπανός αμυντικός έριξε στο έδαφος τον Σιμεόνε που έβγαινε μόνος με τον Γκαρθία
Ο δεξιός μπακ των Άγγλων απείλησε με δυνατό σουτ από πλάγια θέση
Ο Μαμαρτντασβίλι σταμάτησε τον Γάλλο και κράτησε τη Λίβερπουλ στο παιχνίδι
Ο Γάλλος σούταρε από πλάγια θέση με το σουτ να κοντράρει και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Μαμαρντασβίλι
Μπλόκαρε εύκολα ο Μούσο
ΠΑΡΙ: Σαφόνοβ, Χακίμι, Πάτσο, Μαρκίνιος, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ Εμερί, Κβαρατσχέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Κερκέζ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Γκόμεζ, Μακ Άλιστερ, Χράφενμπερχ, Σομποσλάι, Φριμπόνγκ, Βιρτς, Εκιτικέ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Κανσέλο, Κουμπαρσί, Κουντέ, Μαρτίν, Έρικ Γκαρσία, Πέδρι, Ράσφορντ, Όλμο, Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι
ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Μούσο, Ρουτζέρι, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Γιορέντε, Μολίνα, Κόκε, Γκριεζμάν, Σιμεόνε, Λούκμαν, Άλβαρες
