Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85 Τελικό: Ήττα με πολλά λάθη για τους Πειραιώτες

Έκτη ήττα για τον Ολυμπιακό στη φετινή Euroleague
Ο Φουρνιέ κόντρα στην Μπαρτσελόνα
Euroleague
15η αγωνιστική
98 - 85
Τελικό σκορ
Ο Φουρνιέ κόντρα στην Μπαρτσελόνα / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός ήταν κατώτερος των περιστάσεων κόντρα στην Μπαρτσελόνα και γνώρισε την ήττα με 98-85 στη Βαρκελώνη, για τη 15η αγωνιστική της Euroleague.

23:30 | 12.12.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:23 | 12.12.2025

Ο Ολυμπιακός επέτρεψε στην Μπαρτσελόνα να βρει ρυθμό από το τρίποντο, αλλά και εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό, με αποτέλεσμα την εύκολη ήττα του στη 15η αγωνιστική της Euroleague.

23:23 | 12.12.2025
Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 98-85
23:23 | 12.12.2025
Τέλος στο ματς!
23:22 | 12.12.2025

98-85 με βολές για την Μπαρτσελόνα

23:21 | 12.12.2025

Από μία επίθεση για κάθε ομάδα

23:21 | 12.12.2025

96-85 "απαντάει" ο Ντόρσεϊ

23:21 | 12.12.2025

96-82 με τρίποντο του Σατοράνσκι

23:20 | 12.12.2025

93-82 με βολές του Ντόρσεϊ

23:20 | 12.12.2025
22 πόντους έχει ο Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό!
23:20 | 12.12.2025

93-80 με τον Πάντερ

23:19 | 12.12.2025

91-80 με τρίποντο του Βεζένκοφ "μαζεύει" κι άλλο τη διαφορά ο Ολυμπιακός

23:19 | 12.12.2025

91-77 με τον Χολ να είναι "διψήφιος" για τον Ολυμπιακό

23:17 | 12.12.2025

91-75 με τον Πίτερς

23:17 | 12.12.2025

91-73 με τρίποντο του Κλάιμπερν

23:16 | 12.12.2025

88-73 με τον Βεζένκοφ απαντάει ο Ολυμπιακός

23:16 | 12.12.2025

88-71 με τον Σενγκέλια στον αιφνιδιασμό

23:16 | 12.12.2025
3,5 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
23:15 | 12.12.2025

86-71 με τον Χολ να έχει 5 σερί πόντους και 9 συνολικά για τον Ολυμπιακό

23:15 | 12.12.2025

86-69 με βολές του Πάντερ

23:15 | 12.12.2025

84-69 με καλάθι και φάουλ του Χολ για τον Ολυμπιακό

23:12 | 12.12.2025

84-66  με 1/2βολές του Ερνανγκόμεθ

23:11 | 12.12.2025

83-66 με τον Βεζένκοφ μειώνει ο Ολυμπιακός

23:10 | 12.12.2025
6 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
23:08 | 12.12.2025
Τάιμ άουτ
23:07 | 12.12.2025

83-64 με τον Ερνανγκόμεθ ξεφεύγει ακόμη περισσότερο η Μπαρτσελόνα

23:07 | 12.12.2025

Άστοχος στη βολή αλλά η Μπαρτσελόνα πήρε το ριμπάουντ

23:06 | 12.12.2025

81-64 με καλάθι και φάουλ του Σατοράνσκι

23:02 | 12.12.2025

79-64 με βολές του Πάντερ, που έχει 20 πόντους στο ματς

23:01 | 12.12.2025
7 λεπτά
για το τέλος του αγώνα
23:01 | 12.12.2025

77-64 με τον Βεζένκοφ μειώνει κι άλλο ο Ολυμπιακός

23:00 | 12.12.2025

77-62 με 1/2 βολές του Νιλικίνα για τον Ολυμπιακό

22:58 | 12.12.2025

77-61 με 2/2 βολές για την Μπαρτσελόνα

22:58 | 12.12.2025

75-61 με τρίποντο του Νιλικίνα

22:58 | 12.12.2025

75-58 με τρίποντο του Μπιρθουέλα

22:57 | 12.12.2025

72-58 μειώνει ο Ολυμπιακός

22:54 | 12.12.2025

Ο Ολυμπιακός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο στην επίθεση και η Μπαρτσελόνα τον "σκότωσε" στον αιφνιδιασμό, βρίσκοντας μεγάλο προβάδισμα πριν την τελευταία περίοδο της αναμέτρησης.

22:54 | 12.12.2025
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 72-56
22:53 | 12.12.2025

72-56 με τον Πάντερ για την Μπαρτσελόνα

22:51 | 12.12.2025

70-56 με βολές του Βεζένκοφ

22:51 | 12.12.2025
1 λεπτό
για το τέλος του δεκαλέπτου
22:50 | 12.12.2025

70-54 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ που έχει 14 πόντους

22:50 | 12.12.2025

70-52 "απαντάει" αμέσως ο Κλάιμπερν

22:46 | 12.12.2025

67-52 με τον Ντόρσεϊ να δίνει... ανάσα στον Ολυμπιακό

22:46 | 12.12.2025
Νέο τάιμ άουτ ο Μπαρτζώκας
22:46 | 12.12.2025
8 κλεψίματα έχει η Μπαρτσελόνα στο ματς!
22:45 | 12.12.2025

67-49 με τον ίδιο τρόπο!

22:45 | 12.12.2025

65-49 με τον Ολυμπιακό να κάνει πλέον το ένα λάθος μετά το άλλο

22:43 | 12.12.2025

63-49 με τον Βέσελι ξεφεύγει η Μπαρτσελόνα

22:43 | 12.12.2025
5 λεπτά
για το τρίτο δεκάλεπτο
22:42 | 12.12.2025

61-49 με τον Ολυμπιακό να μη βρίσκει λύσεις κόντρα στον Πάντερ

22:40 | 12.12.2025

59-49 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

22:40 | 12.12.2025

Ο Ολυμπιακός άρχισε ξανά τα λάθη στην επίθεση και η Μπαρτσελόνα τον τιμώρησε στον αιφνδιασμό, για να πάρει για πρώτη φορά στο ματς, διψήφια διαφορά!

22:40 | 12.12.2025
Τάιμ άουτ έξαλλος ο Μπαρτζώκας
22:39 | 12.12.2025

59-47 με νέο τρίποντο του Πάντερ για την Μπαρτσελόνα

22:37 | 12.12.2025

56-47 αυξάνει το προβάδισμα η Μπαρτσελόνα

22:37 | 12.12.2025

54-47 με τον Πάντερ να έχει 12 πόντους

22:37 | 12.12.2025

52-47 με ωραίο φλότερ του Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό

22:37 | 12.12.2025

52-45 με τον Πάντερ να έχει 3/3 τρίποντα

22:36 | 12.12.2025

49-45 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

22:34 | 12.12.2025

49-43 με βολές για την Μπαρτσελόνα

22:34 | 12.12.2025

Λάθος του Ντόρσεϊ στην επίθεση, αλλά ο Κλάιμπερν δεν ολοκλήρωσε το κλέψιμο

22:33 | 12.12.2025

47-43 με τον Βέσελι για την Μπαρτσελόνα

22:33 | 12.12.2025

45-43 με τον Ντόρσεϊ να παραμένει όμως επίσης ζεστός για τον Ολυμπιακό!

22:33 | 12.12.2025

16 πόντους έχει πλέον ο Κλάιμπερν για την Μπαρτσελόνα!

22:32 | 12.12.2025

45-41 με τον Κλάιμπερν να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο ημίχρονο

22:32 | 12.12.2025

42-41 με τον Βεζένκοφ μειώνει ο Ολυμπιακός

22:20 | 12.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:18 | 12.12.2025
22:17 | 12.12.2025

Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τον Ντόρσεϊ στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά τα πολλά λάθη των παικτών του έδωσαν εύκολους πόντους στην Μπαρτσελόνα στον αιφνιδιασμό και οι Καταλανοί πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 42-39.

22:15 | 12.12.2025
Ημίχρονο στη Βαρκελώνη: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 42-39
22:15 | 12.12.2025
Τάιμ άουτ η Μπαρτσελόνα για την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου
22:14 | 12.12.2025

42-39 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ

22:12 | 12.12.2025

42-37 με ένα ακόμη κλέψιμο του Κλάιμπερν

22:12 | 12.12.2025

40-37 με τον Βέσελι μετά από επιθετικό ριμπάουντ

22:11 | 12.12.2025

38-37 με πολύ δύσκολο καλάθι του Φουρνιέ, πέφτοντας στο παρκέ

22:11 | 12.12.2025

38-35 με 1/2 βολές του Πάντερ για την Μπαρτσελόνα

22:07 | 12.12.2025

37-35 με νέο δύσκολο καλάθι του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

22:06 | 12.12.2025

37-33 με 2/2 βολές του Σενγκέλια

22:05 | 12.12.2025
3,5 λεπτά
για το ημίχρονο
22:05 | 12.12.2025
Τάιμ άουτ ο Μπαρτζώκας
22:04 | 12.12.2025

Τρίτο σερί κλέψιμο και νέες βολές για τον Σενγκέλια

22:04 | 12.12.2025

35-33 με 1/2 για την Μπαρτσελόνα

22:03 | 12.12.2025

Και νέο κλέψιμο για την Μπαρτσελόνα, που "έτρεξε" ένα 5-0 σερί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και κέρδισε και βολές

22:03 | 12.12.2025

34-33 με κλέψιμο και κάρφωμα του Κλάιμπερν στον αιφνιδιασμό

21:59 | 12.12.2025

32-33 με καλάθι και φάουλ του Κλάιμπερν

21:58 | 12.12.2025

29-33 με φόλοου κάρφωμα του Χολ για τον Ολυμπιακό

21:57 | 12.12.2025

29-31 με δύσκολο καλάθι του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

21:57 | 12.12.2025

29-28 με τρίποντο του Πάντερ

21:55 | 12.12.2025

26-28 με τον Πίτερς παίρνει ξανά το προβάδισμα ο Ολυμπιακός

21:55 | 12.12.2025

26-26 με το πρώτο καλάθι του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό

21:53 | 12.12.2025

26-24 με καλάθι και φάουλ του Πάρα που ευστόχησε και στη βολή

21:51 | 12.12.2025

23-24 με τον Βέσελι μειώνει η Μπαρτσελόνα

21:50 | 12.12.2025

21-24 με τον Χολ για τον Ολυμπιακό

21:50 | 12.12.2025

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το ματς, ειδικά στην επίθεση, αλλά ο Φουρνιέ τον πήρε από το... χέρι και οδήγησε στο υπέρ του 22-21 στο πρώτο δεκάλεπτο, με 9 πόντους και 1 ασίστ.

21:47 | 12.12.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 21-22
21:47 | 12.12.2025

21-22 με 1/2 από τον Γάλλο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού

21:46 | 12.12.2025

Ο Φουρνιέ κέρδισε βολές στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου

21:45 | 12.12.2025

21-21 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ που ευστόχησε και στη βολή

21:44 | 12.12.2025

21-18 με τον Κλάιμπερν να έχει 11 πόντους για την Μπαρτσελόνα

21:44 | 12.12.2025

19-18 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ μετά από επιθετικό ριμπάουντ στο τρανζίσιον

21:42 | 12.12.2025

19-16 με τον Φουρνιέ να έχει πάρει "φωτιά" για τον Ολυμπιακό!

21:42 | 12.12.2025

19-13 με τον Μπριθουέλα από κοντά για την Μπαρτσελόνα

21:42 | 12.12.2025
5/7 τρίποντα έχει στο ξεκίνημα η Μπαρτσελόνα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει μείνει κοντά στο σκορ!
21:41 | 12.12.2025

17-13 με τρίποντο του Κλάιμπερν

21:39 | 12.12.2025

14-13 τελικά, αφού ο Φουρνιέ πατούσε τη γραμμή

21:39 | 12.12.2025

14-14 ξανά με τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός!

21:39 | 12.12.2025

14-11 με τρίποντο του Φουρνιέ μειώνει ο Ολυμπιακός

21:37 | 12.12.2025
4 λεπτά
για τη λήξη του 10λέπτου
21:36 | 12.12.2025
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
21:36 | 12.12.2025

14-8 με τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό

21:36 | 12.12.2025

14-6 με τρίποντο του Σενγκέλια για την Μπαρτσελόνα

21:35 | 12.12.2025

11-6 με τον Μιλουτίνοφ να έχει όλους τους πόντους του Ολυμπιακού

21:34 | 12.12.2025

11-4 με νέο ελεύθερο τρίποντο για την Μπαρτσελόνα! Ευστόχησε ο Πάντερ

21:34 | 12.12.2025

8-4 με τον Μιλουτίνοφ να είναι ο μόνος που "ταΐζεται" σωστά στο πρώτο 4λεπτο του αγώνα

21:33 | 12.12.2025

Κακέ επιθέσεις από τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα

21:32 | 12.12.2025

8-2 με τυχερό τρίποντο του Κλάιμπερν με ταμπλό

21:31 | 12.12.2025

5-2 με τον Βέσελι για την Μπαρτσελόνα

21:31 | 12.12.2025

3-2 με τρίποντο του Κλάιμπερν που έμεινε αμαρκάριστος στη γωνία

21:30 | 12.12.2025

0-2 με τον Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό

21:28 | 12.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:28 | 12.12.2025

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:27 | 12.12.2025
Η πεντάδα της Μπαρτσελόνα

Σατοράνσκι, Πάντερ, Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Βέσελι

21:26 | 12.12.2025
Η 5άδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

21:25 | 12.12.2025

Θυμίζουμε ότι η Μπαρτσελόνα έχει πλέον στον πάγκο της, τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Τσάβι Πασκουάλ

21:25 | 12.12.2025

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο Παλαού Μπλαουγκράνα

21:25 | 12.12.2025

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Ράντοβιτς, Ράκις και Μπουμπέρ

21:24 | 12.12.2025

Εκτός έχει μείνει και ο Όμηρος Νετζήπογλου

21:24 | 12.12.2025
Η 12άδα του Ολυμπιακού


Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Πίτερς, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο

21:23 | 12.12.2025
Ο Μόρις με τη φανέλα των Σανς
O Μόντε Μόρις έρχεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό το πρωί της Κυριακής
Θα ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα του Μπαρτζώκα το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού
21:23 | 12.12.2025

Ο Ολυμπιακός δεν έχει διαθέσιμους για το ματς τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ περιμένει σύντομα στην ομάδα και το νέο μετεγγραφικό της απόκτημα, τον Μόντε Μόρις

21:22 | 12.12.2025
21:21 | 12.12.2025

Οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 8-5 στο πρώτο μέρος της σεζόν στη Euroleague, ενώ η Μπαρτσελόνα είναι στο 9-5, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο

21:21 | 12.12.2025

Μετά την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη Euroleague για να αντιμετωπίσει τη φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα

21:20 | 12.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague

21:20 | 12.12.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Αθλητικά
