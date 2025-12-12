Ο Ολυμπιακός ήταν κατώτερος των περιστάσεων κόντρα στην Μπαρτσελόνα και γνώρισε την ήττα με 98-85 στη Βαρκελώνη, για τη 15η αγωνιστική της Euroleague.
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85 Τελικό: Ήττα με πολλά λάθη για τους Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός επέτρεψε στην Μπαρτσελόνα να βρει ρυθμό από το τρίποντο, αλλά και εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό, με αποτέλεσμα την εύκολη ήττα του στη 15η αγωνιστική της Euroleague.
98-85 με βολές για την Μπαρτσελόνα
Από μία επίθεση για κάθε ομάδα
96-85 "απαντάει" ο Ντόρσεϊ
96-82 με τρίποντο του Σατοράνσκι
93-82 με βολές του Ντόρσεϊ
93-80 με τον Πάντερ
91-80 με τρίποντο του Βεζένκοφ "μαζεύει" κι άλλο τη διαφορά ο Ολυμπιακός
91-77 με τον Χολ να είναι "διψήφιος" για τον Ολυμπιακό
91-75 με τον Πίτερς
91-73 με τρίποντο του Κλάιμπερν
88-73 με τον Βεζένκοφ απαντάει ο Ολυμπιακός
88-71 με τον Σενγκέλια στον αιφνιδιασμό
86-71 με τον Χολ να έχει 5 σερί πόντους και 9 συνολικά για τον Ολυμπιακό
86-69 με βολές του Πάντερ
84-69 με καλάθι και φάουλ του Χολ για τον Ολυμπιακό
84-66 με 1/2βολές του Ερνανγκόμεθ
83-66 με τον Βεζένκοφ μειώνει ο Ολυμπιακός
83-64 με τον Ερνανγκόμεθ ξεφεύγει ακόμη περισσότερο η Μπαρτσελόνα
Άστοχος στη βολή αλλά η Μπαρτσελόνα πήρε το ριμπάουντ
81-64 με καλάθι και φάουλ του Σατοράνσκι
79-64 με βολές του Πάντερ, που έχει 20 πόντους στο ματς
77-64 με τον Βεζένκοφ μειώνει κι άλλο ο Ολυμπιακός
77-62 με 1/2 βολές του Νιλικίνα για τον Ολυμπιακό
77-61 με 2/2 βολές για την Μπαρτσελόνα
75-61 με τρίποντο του Νιλικίνα
75-58 με τρίποντο του Μπιρθουέλα
72-58 μειώνει ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο στην επίθεση και η Μπαρτσελόνα τον "σκότωσε" στον αιφνιδιασμό, βρίσκοντας μεγάλο προβάδισμα πριν την τελευταία περίοδο της αναμέτρησης.
72-56 με τον Πάντερ για την Μπαρτσελόνα
70-56 με βολές του Βεζένκοφ
70-54 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ που έχει 14 πόντους
70-52 "απαντάει" αμέσως ο Κλάιμπερν
67-52 με τον Ντόρσεϊ να δίνει... ανάσα στον Ολυμπιακό
67-49 με τον ίδιο τρόπο!
65-49 με τον Ολυμπιακό να κάνει πλέον το ένα λάθος μετά το άλλο
63-49 με τον Βέσελι ξεφεύγει η Μπαρτσελόνα
61-49 με τον Ολυμπιακό να μη βρίσκει λύσεις κόντρα στον Πάντερ
59-49 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
Ο Ολυμπιακός άρχισε ξανά τα λάθη στην επίθεση και η Μπαρτσελόνα τον τιμώρησε στον αιφνδιασμό, για να πάρει για πρώτη φορά στο ματς, διψήφια διαφορά!
59-47 με νέο τρίποντο του Πάντερ για την Μπαρτσελόνα
56-47 αυξάνει το προβάδισμα η Μπαρτσελόνα
54-47 με τον Πάντερ να έχει 12 πόντους
52-47 με ωραίο φλότερ του Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό
52-45 με τον Πάντερ να έχει 3/3 τρίποντα
49-45 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
49-43 με βολές για την Μπαρτσελόνα
Λάθος του Ντόρσεϊ στην επίθεση, αλλά ο Κλάιμπερν δεν ολοκλήρωσε το κλέψιμο
47-43 με τον Βέσελι για την Μπαρτσελόνα
45-43 με τον Ντόρσεϊ να παραμένει όμως επίσης ζεστός για τον Ολυμπιακό!
16 πόντους έχει πλέον ο Κλάιμπερν για την Μπαρτσελόνα!
45-41 με τον Κλάιμπερν να συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο ημίχρονο
42-41 με τον Βεζένκοφ μειώνει ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τον Ντόρσεϊ στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά τα πολλά λάθη των παικτών του έδωσαν εύκολους πόντους στην Μπαρτσελόνα στον αιφνιδιασμό και οι Καταλανοί πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 42-39.
42-39 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
42-37 με ένα ακόμη κλέψιμο του Κλάιμπερν
40-37 με τον Βέσελι μετά από επιθετικό ριμπάουντ
38-37 με πολύ δύσκολο καλάθι του Φουρνιέ, πέφτοντας στο παρκέ
38-35 με 1/2 βολές του Πάντερ για την Μπαρτσελόνα
37-35 με νέο δύσκολο καλάθι του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
37-33 με 2/2 βολές του Σενγκέλια
Τρίτο σερί κλέψιμο και νέες βολές για τον Σενγκέλια
35-33 με 1/2 για την Μπαρτσελόνα
Και νέο κλέψιμο για την Μπαρτσελόνα, που "έτρεξε" ένα 5-0 σερί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και κέρδισε και βολές
34-33 με κλέψιμο και κάρφωμα του Κλάιμπερν στον αιφνιδιασμό
32-33 με καλάθι και φάουλ του Κλάιμπερν
29-33 με φόλοου κάρφωμα του Χολ για τον Ολυμπιακό
29-31 με δύσκολο καλάθι του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
29-28 με τρίποντο του Πάντερ
26-28 με τον Πίτερς παίρνει ξανά το προβάδισμα ο Ολυμπιακός
26-26 με το πρώτο καλάθι του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό
26-24 με καλάθι και φάουλ του Πάρα που ευστόχησε και στη βολή
23-24 με τον Βέσελι μειώνει η Μπαρτσελόνα
21-24 με τον Χολ για τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το ματς, ειδικά στην επίθεση, αλλά ο Φουρνιέ τον πήρε από το... χέρι και οδήγησε στο υπέρ του 22-21 στο πρώτο δεκάλεπτο, με 9 πόντους και 1 ασίστ.
21-22 με 1/2 από τον Γάλλο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού
Ο Φουρνιέ κέρδισε βολές στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου
21-21 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ που ευστόχησε και στη βολή
21-18 με τον Κλάιμπερν να έχει 11 πόντους για την Μπαρτσελόνα
19-18 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ μετά από επιθετικό ριμπάουντ στο τρανζίσιον
19-16 με τον Φουρνιέ να έχει πάρει "φωτιά" για τον Ολυμπιακό!
19-13 με τον Μπριθουέλα από κοντά για την Μπαρτσελόνα
17-13 με τρίποντο του Κλάιμπερν
14-13 τελικά, αφού ο Φουρνιέ πατούσε τη γραμμή
14-14 ξανά με τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός!
14-11 με τρίποντο του Φουρνιέ μειώνει ο Ολυμπιακός
14-8 με τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό
14-6 με τρίποντο του Σενγκέλια για την Μπαρτσελόνα
11-6 με τον Μιλουτίνοφ να έχει όλους τους πόντους του Ολυμπιακού
11-4 με νέο ελεύθερο τρίποντο για την Μπαρτσελόνα! Ευστόχησε ο Πάντερ
8-4 με τον Μιλουτίνοφ να είναι ο μόνος που "ταΐζεται" σωστά στο πρώτο 4λεπτο του αγώνα
Κακέ επιθέσεις από τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα
8-2 με τυχερό τρίποντο του Κλάιμπερν με ταμπλό
5-2 με τον Βέσελι για την Μπαρτσελόνα
3-2 με τρίποντο του Κλάιμπερν που έμεινε αμαρκάριστος στη γωνία
0-2 με τον Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Σατοράνσκι, Πάντερ, Κλάιμπερν, Σενγκέλια και Βέσελι
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Θυμίζουμε ότι η Μπαρτσελόνα έχει πλέον στον πάγκο της, τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Τσάβι Πασκουάλ
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο Παλαού Μπλαουγκράνα
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Ράντοβιτς, Ράκις και Μπουμπέρ
Εκτός έχει μείνει και ο Όμηρος Νετζήπογλου
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Πίτερς, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο
Ο Ολυμπιακός δεν έχει διαθέσιμους για το ματς τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ περιμένει σύντομα στην ομάδα και το νέο μετεγγραφικό της απόκτημα, τον Μόντε Μόρις
Οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 8-5 στο πρώτο μέρος της σεζόν στη Euroleague, ενώ η Μπαρτσελόνα είναι στο 9-5, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο
Μετά την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη Euroleague για να αντιμετωπίσει τη φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague
