Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός ανάλυση: Καθηλωτική εμφάνιση στη Βαρκελώνη που έστειλε μήνυμα ενόψει Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστια νίκη με 79-93 στην έδρα της Μπαρτσελόνα και έσπασε ένα αρνητικό σερί 14ων αγώνων που έτρεχε στη Βαρκελώνη, με πρωταγωνιστές τους Οσμάν, Λεσόρ και Σλούκα.

Κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού δεν έλειψε από την παράσταση της Βαρκελώνης. Ο Όσμαν ξεκίνησε το σόου από το πρώτο δεκάλεπτο, ο Σλούκας πήρε την μπαγκέτα και εκμεταλλεύτηκε ό,τι του έδινε η άμυνα της Μπαρτσελόνα και ο Λεσόρ κυριάρχησε κάτω από το καλάθι στη νίκη του «τριφυλλιού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πράσινοι ήταν αποδοτικοί από το τρίποντο έχοντας το τρομερό ποσοστό της τάξεως του 54,5% με 12/22 και με 25/37 σουτ δύο πόντων (67,6%) ήταν πολύ δύσκολο να μην σπάσει την κατάρα της Βαρκελώνης, μαζί με τις 20 ασίστ για 13 λάθη στο παιχνίδι.

Ο κυριαρχικός Όσμαν στο Παλαού Μπλαουγκράνα

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε ακόμα μία καταπληκτική εμφάνιση με 21 πόντους και 27 στο σύστημα αξιολόγησης στην έδρα της Μπαρτσελόνα, πετυχαίνοντας πολλά μεγάλα και δύσκολα καλάθια για τον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχε 12 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο ξεκινώντας την παράσταση για τους πράσινους. Συνέχισε με πάθος, έβαζε το κορμί του σχεδόν σε κάθε άμυνα και ευστόχησε και σε 3/4 τρίποντα.

Ο Τούρκος φόργουορντ απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που όταν καταφέρνει να βρει χώρο στο ανοιχτό γήπεδο, μπορεί να πάρει πολλά εύκολα καλάθια από αυτόν.

Ο ηγετικός Σλούκας και ο παλιός καλός Λεσόρ

Ο Κώστας Σλούκας στο δεύτερο δεκάλεπτο για τρεις διαδοχικές επιθέσεις «χόρεψε» τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ για να δείξει ότι είναι σε μαγικό βράδυ. Πέτυχε 12 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ, σε ένα παιχνίδι που επιβαλλόταν να βοηθήσει για να σπάσει η κατάρα.

Και στο δεύτερο ημίχρονο ο αρχηγός του Παναθηναϊκού πέτυχε μεγάλα καλάθια και πρόσφερε στους συμπαίκτες του εύκολους πόντους για να γίνει ακόμα πιο εύκολη η επικράτηση στην Καταλονία.

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε για τα καλά στην έδρα της Μπαρτσελόνα. Είχε 10 πόντους με 5/5 δίποντα και το πιο σημαντικό είναι ότι έμπαινε με δύναμη στις μονομαχίες με τους αντιπάλους του, μετά από ένα κακό παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Γάλλος είχε και τέσσερα κερδισμένα φάουλ στο Παλαού Μπλαουγκράνα.

Ο Γάλλος σέντερ μάξεψε 7 ριμπάουντ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης σε μία βραδιά που θύμισε τον παλιό καλό του εαυτό.

Με αντίστοιχη εμφάνιση θα περάσει… αέρα από τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Πέμπτη (09/04/26, 21:45) τη Βαλένθια στην Ισπανία και αν επαναλάβει τη μεγάλη εμφάνιση της Βαρκελώνης δεν θα αφήσει περιθώριο στην ομάδα του Μαρτίνεθ.

Οι πράσινοι διατηρούν τις ελπίδες τους ακόμη και για την πρώτη τετράδα της Euroleague, με συνδυασμό αποτελεσμάτων, και για να το πετύχουν αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουν με νίκη στην Ισπανία για να γυρίσουν με το 2/2 στην Αθήνα και να απομένει μόνο η εντός έδρας αναμέτρηση με την Εφές την επόμενη εβδομάδα.