Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0 Τελικό: Οι Καταλανοί κατέκτησαν το πρωτάθλημα Ισπανίας

Η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» εύκολα τη Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε τον τίτλο στην Ισπανία
Ο Μπέλινγχαμ μετά το γκολ που δεν μέτρησε
35η αγωνιστική
2 - 0
Τελικό σκορ
Ο Μπέλινγχαμ μετά το γκολ που δεν μέτρησε / REUTERS/Albert Gea
H Μπαρτσελόνα επικράτησε με 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νόου για την 35η αγωνιστική της ισπανικής La Liga, για να φθάσει στο +14 στη βαθμολογία και να εξασφαλίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

23:57 | 10.05.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:56 | 10.05.2026

Η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στο πρωτάθλημα Ισπανίας και έφθασε στην κατάκτηση του τίτλου, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν

23:55 | 10.05.2026
Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε τον πρωτάθλημα Ισπανίας!
23:54 | 10.05.2026
Τέλος στο ματς!
23:49 | 10.05.2026

Η Ρεάλ παραμένει πολύ ψηλά στην επίθεση και η Μπαρτσελόνα ψάχνει το... κερασάκι στις αντεπιθέσεις

23:47 | 10.05.2026
Μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα!

Ο Λεβαντόφσκι σούταρε ανενόχλητος στην αντεπίθεση, αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε και πάλι

23:41 | 10.05.2026
82'

Αδύναμο σουτ του Ραφίνια, μπλόκαρε ο Κουρτουά

23:37 | 10.05.2026
75'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, με την Μπαρτσελόνα να ελέγχει τον αγώνα, που θα της χαρίσει και μαθηματικά τον τίτλο στην Ισπανία

23:28 | 10.05.2026
Το γκολ του Μπέλινγχαμ που δεν μέτρησε!
23:28 | 10.05.2026
63'

Ο Μπέλινγχαμ σκόραρε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ

23:24 | 10.05.2026
Δεν μετράει γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης!
23:17 | 10.05.2026
57'
Κοντά σε τρίτο γκολ η Μπαρτσελόνα!

Ο Φεράν πλάσαρε απέναντι από τον Κουρτουά, αλλά ο τερματοφύλακας της Ρεάλ απέκρουσε οριακά, με το πόδι

23:16 | 10.05.2026
50'
Ένταση στο Καμπ Νόου!

Ασένσιο και Όλμο πήγαν να πιαστούν στα χέρια, αλλά τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και οι δύο ποδοσφαιριστές πήραν απλώς από μία κίτρινη κάρτα

23:10 | 10.05.2026
48'

Καλό σουτ του Φερμίν απέκρουσε ο Κουρτουά

22:54 | 10.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:53 | 10.05.2026

Η Μπαρτσελόνα μπήκε εντυπωσιακά στο ματς και με γκολ των Ράσφορντ και Φεράν, προηγείται με 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας σχεδόν "σφραγίσει" το πρωτάθλημα στην Ισπανία

22:53 | 10.05.2026
Ημίχρονο στο Καμπ Νόου!
22:42 | 10.05.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:39 | 10.05.2026
37'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα!

Ο Ράσφορντ έφυγε στην κόντρα επίθεση, αλλά νικήθηκε από τον τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης στο τετ-α-τετ

22:29 | 10.05.2026

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά και το δεύτερο γκολ της Μπαρτσελόνα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ψάχνει αντίδραση, αλλά να μην τη βρίσκει μέχρι στιγμής

22:26 | 10.05.2026
Το δεύτερο γκολ της Μπαρτσελόνα!
22:23 | 10.05.2026
23'
Χαμένη ευκαιρία για τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Γκονζάλο βγήκε σε θέση βολής στην περιοχή, αλλά σούταρε λίγο άουτ

22:22 | 10.05.2026
18'

Η Μπαρτσελόνα βρήκε κενούς χώρους και "σκότωσε" την Μπαρτσελόνα, με τον Φεράν να σκοράρει στην αντεπίθεση

22:21 | 10.05.2026
Δεύτερο γκολ για την Μπαρτσελόνα!
22:18 | 10.05.2026

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μέτρα μετά το γκολ της Μπαρτσελόνα, αλλάτο μόνο που κέρδισε ήταν κάποια κόρνερ

22:13 | 10.05.2026
Το γκολ του Ράσφορντ!
22:12 | 10.05.2026
9'

Φοβερή εκτέλεση φάουλ του Ράσφορντ για το 1-0 της Μπαρτσελόνα στο clasico

22:12 | 10.05.2026
Γκολ για την Μπαρτσελόνα!
22:07 | 10.05.2026
7'

Ο Ράσφορντ δεν πρόλαβε την μπάλα σε αντεπίθεση της Μπαρτσελόνα, για να βγει σε θέση τετ-α-τετ

22:06 | 10.05.2026
2'

Αδύναμα σουτ του Βινίσιους, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα

22:05 | 10.05.2026
Ξεκίνησε το ντέρμπι!
22:04 | 10.05.2026
Οι ενδεκάδες στο Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

Μπαρτσελόνα: Γ. Γκαρσία, Ε. Γκαρσία, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο, Πέδρι, Γκάβι, Ράσφορντ, Φερμίν, Όλμο, Τόρες

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Φ. Γκαρσία, Χάουσεν, Ρούντιγκερ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Καμαβινγκά, Τσουαμενί, Μπέλιγχαμ, Ντίαζ, Γ. Γκαρσία, Βινίσιους

21:59 | 10.05.2026

Μεγάλη απουσία και για την Μπαρτσελόνα, με τον Γιαμάλ να μην βρίσκεται στην ενδεκάδα του Φλικ

21:53 | 10.05.2026

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει διαθέσιμο τον τραυματία Βαλβέρδε, ενώ εκτός παραμένει και ο Εμπαπέ

21:53 | 10.05.2026
21:53 | 10.05.2026

Το πανηγυρικό κλίμα χάλασε πάντως στο Καμπ Νόου από το θάνατο του πατέρα του Χάνσι Φλικ, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι

21:50 | 10.05.2026

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο +11 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο στην Ισπανία, ακόμη και με ισοπαλία

21:47 | 10.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της "La Liga" στην Ισπανία

21:47 | 10.05.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
