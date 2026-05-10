Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0 Τελικό: Οι Καταλανοί κατέκτησαν το πρωτάθλημα Ισπανίας

H Μπαρτσελόνα επικράτησε με 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νόου για την 35η αγωνιστική της ισπανικής La Liga, για να φθάσει στο +14 στη βαθμολογία και να εξασφαλίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα.
Η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στο πρωτάθλημα Ισπανίας και έφθασε στην κατάκτηση του τίτλου, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν
Η Ρεάλ παραμένει πολύ ψηλά στην επίθεση και η Μπαρτσελόνα ψάχνει το... κερασάκι στις αντεπιθέσεις
Ο Λεβαντόφσκι σούταρε ανενόχλητος στην αντεπίθεση, αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε και πάλι
Αδύναμο σουτ του Ραφίνια, μπλόκαρε ο Κουρτουά
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, με την Μπαρτσελόνα να ελέγχει τον αγώνα, που θα της χαρίσει και μαθηματικά τον τίτλο στην Ισπανία
Ο Μπέλινγχαμ σκόραρε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ
Ο Φεράν πλάσαρε απέναντι από τον Κουρτουά, αλλά ο τερματοφύλακας της Ρεάλ απέκρουσε οριακά, με το πόδι
Ασένσιο και Όλμο πήγαν να πιαστούν στα χέρια, αλλά τα χειρότερα αποφεύχθηκαν και οι δύο ποδοσφαιριστές πήραν απλώς από μία κίτρινη κάρτα
Καλό σουτ του Φερμίν απέκρουσε ο Κουρτουά
Η Μπαρτσελόνα μπήκε εντυπωσιακά στο ματς και με γκολ των Ράσφορντ και Φεράν, προηγείται με 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας σχεδόν "σφραγίσει" το πρωτάθλημα στην Ισπανία
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Ράσφορντ έφυγε στην κόντρα επίθεση, αλλά νικήθηκε από τον τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης στο τετ-α-τετ
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά και το δεύτερο γκολ της Μπαρτσελόνα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ψάχνει αντίδραση, αλλά να μην τη βρίσκει μέχρι στιγμής
Ο Γκονζάλο βγήκε σε θέση βολής στην περιοχή, αλλά σούταρε λίγο άουτ
Η Μπαρτσελόνα βρήκε κενούς χώρους και "σκότωσε" την Μπαρτσελόνα, με τον Φεράν να σκοράρει στην αντεπίθεση
Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μέτρα μετά το γκολ της Μπαρτσελόνα, αλλάτο μόνο που κέρδισε ήταν κάποια κόρνερ
Φοβερή εκτέλεση φάουλ του Ράσφορντ για το 1-0 της Μπαρτσελόνα στο clasico
Ο Ράσφορντ δεν πρόλαβε την μπάλα σε αντεπίθεση της Μπαρτσελόνα, για να βγει σε θέση τετ-α-τετ
Αδύναμα σουτ του Βινίσιους, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα
Μπαρτσελόνα: Γ. Γκαρσία, Ε. Γκαρσία, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο, Πέδρι, Γκάβι, Ράσφορντ, Φερμίν, Όλμο, Τόρες
Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Φ. Γκαρσία, Χάουσεν, Ρούντιγκερ, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Καμαβινγκά, Τσουαμενί, Μπέλιγχαμ, Ντίαζ, Γ. Γκαρσία, Βινίσιους
Μεγάλη απουσία και για την Μπαρτσελόνα, με τον Γιαμάλ να μην βρίσκεται στην ενδεκάδα του Φλικ
Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει διαθέσιμο τον τραυματία Βαλβέρδε, ενώ εκτός παραμένει και ο Εμπαπέ
Το πανηγυρικό κλίμα χάλασε πάντως στο Καμπ Νόου από το θάνατο του πατέρα του Χάνσι Φλικ, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι
Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στο +11 από τη Ρεάλ Μαδρίτης και έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο στην Ισπανία, ακόμη και με ισοπαλία
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της "La Liga" στην Ισπανία