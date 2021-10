Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε για το πρόβλημα τραυματισμού που απέκτησε ο Ζεράρ Πικέ, στην χθεσινή (30.10.2021) εντός έδρας ισοπαλία των Καταλανών με την Αλαβές (1-1).

Στη λίστα των τραυματιών της Μπαρτσελόνα προστέθηκε από το βράδυ του Σαββάτου και ο Ζεράρ Πικέ. Οι εξετάσεις που έκανε το πρωί της Κυριακής (31/10) ο Ισπανός αμυντικός έδειξαν ότι έχει ένα τράβηγμα στη δεξιά γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για κάποιο διάστημα.

Την τρέχουσα περίοδο μετρά 13 συμμετοχές με την φανέλα των Καταλανών, σκοράροντας δύο φορές, μία στην La Liga και μία στο Champions League πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ των «μπλαουγκράνα» στην εφετινή διοργάνωση στο εναρκτήριο ματς με την Ντιναμό Κιέβου.

Στην ενημέρωσή της Μπαρτσελόνα δεν γίνεται αναφορά για ακριβές χρονικό διάστημα απουσίας του Πικέ, αλλά θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί κόντρα στην Ντινάμο Κιέβου στο Champions League (2/11).

‼️ INJURY NEWS



First team player Gerard Piqué has a calf strain and joins the injury list. pic.twitter.com/erK4ZleQ37