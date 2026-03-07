Μπαρτζώκας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Ανθρώπινες ψυχές θυσιάζονται για τα οικονομικά συμφέροντα»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 86-80 τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, παρά το εύθυμο κλίμα στο ΣΕΦ δεν ξέχασε να κάνει αναφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θέλοντας να στείλει το μήνυμά του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου της νίκης του Ολυμπιακού ρωτήθηκε και απάντησε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι τα οικονομικά συμφέροντα σκοτώνουν ανθρώπινες ψυχές, που ανάμεσα σε αυτές είναι παιδιά και άμαχος πλυθησμός.

Οι δηλώσεις του Έλληνα προπονητή για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

«Εξαρτάται από την κοινωνική συνείδηση που έχει και από την ενσυναίσθηση που έχει για το τι συμβαίνει στον κόσμο και όχι δίπλα μας και όπου μας συμφέρει μόνο. Προφανώς κάποιοι μεγάλοι ηγέτες χωρών δεν έχουν την ίδια σκέψη που έχει ο απλός κόσμος, γιατί συνήθως οι πόλεμοι γίνονται για τα οικονομικά συμφέροντα.

Θυσίες για τα οικονομικά συμφέροντα γίνονται ανθρώπινες ψυχές, που συχνά είναι παιδιά και άμαχοι. Εγώ προσωπικά έχω σηκώσει τα χέρια. Πριν από κάποια χρόνια, βλέποντας να ευημερεί η κοινωνία, να προοδεύει, πίστευα ότι δεν θα ξαναγίνει πόλεμος και ήταν η μεγαλύτερη βλακεία που έχω σκεφτεί ποτέ, γιατί από τότε γίνονται 100 πόλεμοι σε εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη.

Έχω πέσει τελείως έξω, οπότε δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσω γι αυτά».