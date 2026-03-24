Μπαρτζώκας: «Κάναμε κακές επιλογές στην επίθεση»

Ο Ολυμπιακός έχασε στο φινάλε του αγώνα από τη Βαλένθια με δύο βολές του Ντε Λαρέα και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του σχολίασε τί οδήγησε στην ήττα των Πειραιωτών.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Ολυμπιακού στάθηκε στις κακές επιλογές στην επίθεση των παικτών του, αλλά και κακή άμυνα στο transition της Βαλένθια.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι και χάσαμε πολλές ελεύθερες βολές στο δεύτερο μέρος. Είχαμε κάποιες κακές τελικές επιλογές και αμυνθήκαμε στο transition χωρίς ισορροπία. Έτσι έγινε παιχνίδι της μίας φάσης.

‘Ενα σουτ του Μοντέρο, μία προσπάθεια του Βεζένκοβ και βέβαια το φάουλ στον Μοντέρο που βέβαια είχαμε την ευκαιρία μας να σκοράρουμε μετά, όμως δεν το κάναμε».