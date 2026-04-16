Μπαρτζώκας: «Λένε πως η πιο ταλαντούχα ομάδα κερδίζει τη Euroleague, να μείνουμε πιστοί στη φιλοσοφία μας»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 85-76 την Αρμάνι Μιλάνο και τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει στις δηλώσεις του ότι πρέπει η ομάδα του να μείνει πιστή στη φιλοσοφία της.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε ενθουσιασμένος στις δηλώσεις του μετά το ματς του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο, αναφέροντας ότι η πιο ταλαντούχα ομάδα κερδίζει τη Euroleague.

Ο Έλληνας προπονητής αποθεώθηκε από τους φίλους των Πειραιωτών κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη του αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Τα λόγια του Μπαρτζώκα

Για την απόδοση της ομάδας του και την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο: «Αισθάνομαι εξαιρετικά. Είναι μια διαδικάσία πολλών μηνών, δύσκολων και μεγάλων στιγμών. Η ομάδα μας δείχνει σταθερότητα. Τα τελευταία τρία χρόνια ήμασταν πρώτοι. Δεν μιλάω για εμένα, αλλά για την τεχνογνωσία που έχει αυτός ο σύλλογος.

Είμαι ευγνώμων στους φιλάθλους μας, οι οποίοι μας στήριξαν παντού όπου και αν παίξαμε και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς».

Για τα επιτεύγματα της ομάδας: «Πως μπορεί να γίνει αυτό πράξη στα Playoffs. Έχουμε τον Τάιλερ, έχουμε τον Φουρνιέ, έχουμε και άλλους παίκτες οι οποίοι υποστηρίζουν τους σκόρερ μας, έχουμε τον Ταϊρίκ Τζόουνς, έχουμε τον Μόντε Μόρις εκτός, τον Νιλικίνα εκτός, το ρόστερ μας είναι εξαιρετικό και γεμάτο όλα είναι θέμα χημείας.

Λένε πως η πιο ταλαντούχα ομάδα κερδίζει την EuroLeague. Εμείς πρέπει να μείνουμε στη φιλοσοφία μας, ένα παιχνίδι τη φορά και να προετοιμάσουμε τα παιχνίδια που θα έρθουν».