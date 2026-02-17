Μπαρτζώκας: «Μας βοήθησαν οι απουσίες της ΑΕΚ, δεν έχω ενημέρωση για τον Τζόουνς»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 81-67 κόντρα στην ΑΕΚ στον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του τόνισε ότι βοήθησαν την ομάδα του οι απουσίες της Ένωσης.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να νίκησε την ΑΕΚ, είδε όμως τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποχωρεί κουτσαίνοντας από το παρκέ λίγο πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε ότι δεν έχει κάποια ενημέρωση για την κατάσταση του Αμερικανού.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό το Μαρούσι (19/02/26, 17:00) και πλέον στρέφουν εκεί την προσοχή τους.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για το ματς με την Ένωση: «Η αλήθεια είναι ότι έλειπαν δύο point guard της ΑΕΚ. Μας διευκόλυνε, δεν είχαν τόσο καλή δημιουργία. Δεν μπόρεσαν στην περιφέρεια να πάρουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Ήμασταν σοβαροί για αρκετά μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού. Μοιράσαμε και τον χρόνο και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης».

Για το παιχνίδι με το Μαρούσι και τον Ταϊρίκ Τζόουνς που αποχώρησε τραυματίας: «Δεν έχω ενημέρωση όχι. Πήγε στα αποδυτήρια. Είχε έναν πόνο στο γόνατο. Δεν ξέρω αν χτύπησε γόνατο με γόνατο, ή οτιδήποτε. Θα μάθω σε λίγο από τους γιατρούς.

Όσο για το παιχνίδι της Πέμπτης, όπως πάντα πρέπει να είμαστε σοβαροί, να παίξουμε το παιχνίδι μας. Να επιβάλουμε το παιχνίδι μας, να παίξουμε το μπάσκετ μας και αν μπορούμε να κερδίσουμε και να πάμε στον τελικό».