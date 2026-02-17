Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67: Άνετη πρόκριση των Πειραιωτών στον ημιτελικό του Allwyn Final 8 κόντρα στην αποδεκατισμένη Ένωση

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 81-67 την ΑΕΚ στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ και προκρίθηκε εύκολα στον ημιτελικό, όπου θα κοντραριστεί με το Μαρούσι (19/02/26, 17:00).

Η ΑΕΚ άντεξε για πολύ λίγο στην πίεση του Ολυμπιακού, που μετά τα πρώτα πέντε λεπτά πάτησε γκάζι και απέκτησε διαφορά ασφαλείας την οποία κράτησε σε όλη τη διάρκεια του προημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας και κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκριση στους «4», εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόυσι.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε τραυματίας στο 27′ του αγώνα και δημιούργησε προβληματισμό στις τάξεις του Ολυμπιακού, καθώς αποχώρησε κουτσαίνοντας μετά από μία φάση που δεν είχε επαφή με κάποιον αντίπαλο.

Ο Βεζένκοφ με 16 ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και ο Πίτερς με 14 ακολούθησε στο σκορ για τους Πειραιώτες. Για την ΑΕΚ οι 15 πόντοι του Μπάρτλεϊ και οι 13 του Νάναλι δεν αρκούσαν για να κάνει την έκπληξη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο.

Ο αγώνας

Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλά το παιχνίδι στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού και κατάφερε να προηγηθεί με 4-8 στην αρχή του αγώνα. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και με ένα εντυπωσιακό 13-0 σερί προηγήθηκε 17-8 και ουσιαστικά έκοψε τα φτερά της Ένωσης, που έπαιζε με εννιά παίκτες. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε 23-12 υπέρ των ερυθρολεύκων.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο και η ΑΕΚ έμοιαζε παραδομένη στο παρκέ του γηπέδου στο Ηράκλειο. Τα τρίποντα έπεφταν βροχή και η διαφορά αυξήθηκε κατά πολύ. Η ομάδα του Μπαρτζώκα πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη 46-24.

Η Ένωση αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο και εκμεταλλευόμενη την χαλάρωση του Ολυμπιακού κατάφερε να μειώσει κατά πολύ τη διαφορά στο σκορ. Η ομάδα του Σάκοτα έκλεισε την τρίτη περίοδο με ένα τρομερό τρίποντο και φάουλ του Νάναλι και μείωσε τη διαφορά στους 14 πόντους (63-49).

Στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι είχε κριθεί και ο Ολυμπιακός ξεκούρασε αρκετούς παίκτες, μετά και τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς και η ΑΕΚ συντήρησε μία διαφορά κοντά στους 15 πόντους, χωρίς να αφήνει την ομάδα του Μπαρτζώκα να ξεφύγει παραπάνω. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 81-67 υπέρ των Πειραιωτών, που θα αντιμετωπίσουν το Μαρούσι στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Νιλικίνα, Γουορντ 8 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λαρεντζάκης 3 (1), Βεζένκοβ 16 (2/2 βολές, 4/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 6 (1), Νετζήπογλου 2, Πίτερς 14 (3/3 βολές, 1/4 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 10 (8/8 βολές, 1/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τζόουνς 6 (3/3 δίποντα), Φουρνιέ 9 (2/5 τρίποντα, 4 ασίστ).

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 10 (4/5 βολές, 3/12 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σκορδίλης 2, Μπράουν 7 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Φίζελ 5 (5 ριμπάουντ), Αρσενόπουλος 6 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Πετσάρσκι 2, Νάναλι 13 (0/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπάρτλεϊ 15 (2/2 βολές, 5/9 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 5 ασίστ), Χαραλαμπόπουλος 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ).