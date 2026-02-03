Αθλητικά

Μπαρτζώκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού: «Αισθάνομαι χάλια, έγινε φάουλ στον Γουόκαπ στην κανονική διάρκεια»

Παράπονα από τη διαιτησία είχε ο Έλληνας προπονητής για μία φάση στο φινάλε του 4ου δεκαλέπτου
Ο Μπαρτζώκας
Ο Μπαρτζώκας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 108-98 από την Ντουμπάι BC και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις ανέφερε ότι πριν το τρίποντο του Φουρνιέ και όταν το σκορ ήταν 93-92 υπέρ των γηπεδούχων υπήρχε φάουλ για βολές πάνω στον Γουόκαπ.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε και έναν έντονο διάλογο με έναν οπαδό στις κερκίδες του γηπέδου της Ντουμπάι, το οποίο τον έφτασε στο σημείο να ανέβει στις εξέδρες, μετά την ήττα του Ολυμπιακού στην 26η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση

«Αισθάνομαι φανταστικά… Πώς να αισθάνομαι; Αισθάνομαι χάλια. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πριν από το τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ (σ.σ. άστοχο στο 93-92 στα -6″ της κ.δ.) έγινε καθαρό φάουλ στον Τόμας Ουόκαπ στο επιθετικό ριμπάουντ.

Στην παράταση χάσαμε όλα τα σουτ κι η Ντουμπάι το εκμεταλλεύτηκε με το επιθετικό της ταλέντο. Κάναμε comeback, πιστέψαμε στη νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά έπρεπε να είχαμε παίξει καλύτερη άμυνα»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
122
111
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo