Μπαρτζώκας μετά την ήττα του Ολυμπιακού: «Αισθάνομαι χάλια, έγινε φάουλ στον Γουόκαπ στην κανονική διάρκεια»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 108-98 από την Ντουμπάι BC και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις ανέφερε ότι πριν το τρίποντο του Φουρνιέ και όταν το σκορ ήταν 93-92 υπέρ των γηπεδούχων υπήρχε φάουλ για βολές πάνω στον Γουόκαπ.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε και έναν έντονο διάλογο με έναν οπαδό στις κερκίδες του γηπέδου της Ντουμπάι, το οποίο τον έφτασε στο σημείο να ανέβει στις εξέδρες, μετά την ήττα του Ολυμπιακού στην 26η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση

«Αισθάνομαι φανταστικά… Πώς να αισθάνομαι; Αισθάνομαι χάλια. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πριν από το τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ (σ.σ. άστοχο στο 93-92 στα -6″ της κ.δ.) έγινε καθαρό φάουλ στον Τόμας Ουόκαπ στο επιθετικό ριμπάουντ.

Στην παράταση χάσαμε όλα τα σουτ κι η Ντουμπάι το εκμεταλλεύτηκε με το επιθετικό της ταλέντο. Κάναμε comeback, πιστέψαμε στη νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά έπρεπε να είχαμε παίξει καλύτερη άμυνα»