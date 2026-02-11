Μπαρτζώκας: «Σκληρή ομάδα ο Ερυθρός Αστέρας, δεν αντέξαμε την πίεση στο πρώτο παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα στο παιχνίδι της 28ης αγωνιστικής της Euroleague (12/02/26, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις καθιερωμένες δηλώσεις του μίλησε για την κρισιμότητα της αναμέτρησης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι μία σκληρή ομάδα και αυτό είναι κάτι που είχε δυσκολέψει τον Ολυμπιακό στο εκτός έδρας παιχνίδι, όπου οι Σέρβοι είχαν κερδίσει 91-80.

«Σούπερ ευχαριστημένος, είναι σκληρός, αθλητικός και ξέρει καλό μπάσκετ και καταλαβαίνει το παιχνίδι καλά», ανέφερε ο Έλληνας προπονητής για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Παράλληλα, ο Μπαρτζώκας ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας σχετικά με τους τραυματίες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για το ματς: «Πολύ σκληρή ομάδα. πιστεύω παίζει πιο σκληρά από όλους. Παίζουν πολύ επιθετικά. Για αυτό και είχαμε θέμα στο ματς εκεί και γύρισε το παιχνίδι. Δεν την πίεση. Παίξαμε μακριά απ’ τους κανόνες μας. Ειδική η ατμόσφαιρα εδώ, αλλά το ματς είναι δύσκολο και κρίσιμο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από τον πρώτο γύρο.

Έχουν μεγάλη αθλητικότητα σε όλες τις θέσεις, παίζουν άλλαγες. Και εμείς είμαστε καλύτεροι από τότε και έχουμε τον Τζόουνς. Είμαστε καλύτερη ομάδα και μπορούμε να κερδίσουμε».

Για τους τραυματίες: «Προπονήθηκαν οι Νιλικίνα και ο Παπανικολάου. Ο Μόρις κάνει ατομικές. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά από τη σημερινή προπόνηση θα ξέρουμε. Ο Τζόζεφ πάει καλά και θα κάνει νέα μαγνητική».

Για το αν υπάρχει κάποιος φόβος: «Δεν θα το έλεγα. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα και ποιότητα στην προπόνηση. Δεν βλέπω εφησυχασμό. Δεν έχω να φοβάμαι κάτι. Κάθε είδους χαλάρωση πληρώνεται. Στην Εuroleague όλοι θέλουν να διακριθούν. Όλες οι ομάδες παίζουν καλά και μπορούν να σε κερδίσουν. Αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε συμπαγείς».

Για την πορεία του Ολυμπιακού: «Δεν ξέρω κάθε ομάδα είναι διαφορετική. Πρέπει να είμαστε σταθεροί ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Είμαστε σε μια θέση που σου έλεγα στην αρχή της χρονιάς είμαστε εκεί που πρέπει».

Για τον Τζόουνς: «Σούπερ ευχαριστημένος, είναι σκληρός, αθλητικός και ξέρει καλό μπάσκετ και καταλαβαίνει το παιχνίδι καλά».

Για τον ανταγωνισμό στη θέση 5: «Είναι καλά παιδιά και καταλαβαίνουν τον ανταγωνισμό. Είναι μια ομάδα που μπορούμε να το καλύψουμε όλοι αυτό και ο Τζόουνς το ξέρει για τον ανταγωνισμό. Όλοι θα ενοχληθούν αν δεν παίξουν».