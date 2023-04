Η Μπάγερν Μονάχου γνώρισε “βαριά” ήττα με 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι, στο πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Champions League και φαίνεται ότι η κατάσταση στην ομάδα είναι έκρυθμη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η γερμανική Bild, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Σαντιό Μανέ είχε έντονη “λογομαχία” με τον συμπαίκτη του στην Μπάγερν Μονάχου, Λερόι Σανέ, η οποία συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Μανέ ζήτησε το λόγο από τον Σανέ, για κάποιες παρατηρήσεις που του έκανε στο γήπεδο και κατέληξε να τον γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο.

❗ There was a big bust-up between Sadio Mané and Leroy Sané last night. Both had an argument on the pitch. After the final whistle, Mané complained about how Sané spoke to him on the pitch. Suddenly the Senegalese attacked Sané and hit him in the face (on the lip) [@BILD] pic.twitter.com/xnnPa0kKi6