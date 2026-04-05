Μπενίτεθ: «Δίκαιη η ισοπαλία, εύχομαι τα καλύτερα στον Λουτσέσκου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές»

Ο Παναθηναϊκός έμεινε ισόπαλος χωρίς σκορ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε ότι το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν δίκαιο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε τις δηλώσεις του στέλνοντας τις ευχές και την στήριξή του στον Ραζβάν Λουτσέσκου για την κατάσταση του πατέρα του. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν έκανε δηλώσεις μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, καθώς θα πετάξει άμεσα για το Βουκουρέστι.

Οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή

Για το αν η ισοπαλία ήταν δίκαιο αποτέλεσμα: «Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα εκ μέρους όλου του οργανισμού του Παναθηναϊκού να ευχηθώ τα καλύτερα στον Λουτσέσκου για την δύσκολη κατάσταση που περνάει ο πατέρας του. Όσον αφορά στο παιχνίδι, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε καλά τους χώρους, το κάναμε αρκετά ικανοποιητικά.

Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κάποιες αντεπιθέσεις. Μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες επιλογές σε κάποιες φάσεις, αλλά και ο αντίπαλος μπορεί να παραπονεθεί ότι του έλειψε κάτι καλύτερο προς το τέλος».

Για την πολύ καλή αμυντική παρουσία των πρασίνων: «Θα έλεγα την αφοσίωση και την προσπάθεια όλων των παικτών. Μπορεί να μην τους πήγαν όλα όπως θα ήθελαν, αλλά οι φίλαθλοι θέλουν να βλέπουν παίκτες που παλεύουν για 90 λεπτά και σήμερα το είδαν. Κρατήσαμε την μπάλα στα πόδια μας σε σημεία του παιχνιδιού και την κυκλοφορήσαμε καλά».