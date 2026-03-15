Μπενίτεθ: «Είμαι απογοητευμένος με πολλά πράγματα»

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν αινιγματικός στις δηλώσεις του μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, δήλωσε ότι παρά το rotation που έκανε το τριφύλλι, θα μπορούσε να νικήσει τον Παναιτωλικό αλλά τελικά έμεινε στο 0-0.

Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι είναι απογοητευμένος από αρκετά πράγματα, χωρίς να εξηγήσει κάτι παραπάνω.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

«Το είχαμε στο μυαλό ότι θα κάναμε αρκετές αλλαγές αλλά ακόμη και με αυτή την 11άδα η ομάδα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού δημιούργησε αρκετές ξεκάθαρες ευκαιρίες για να μπορέσει να κερδίσει. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, είναι κάτι που το θέλαμε πολύ, είμαι απογοητευμένος όχι μόνο για αυτό αλλά με πολλά πράγματα αλλά δεν ήθελα να πω παραπάνω γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα αλλάξει την έκβαση του αγώνα»

Για την επιστροφή του Τσιριβέγια: «Είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής για εμάς, έδειξε πολύ διάθεση και μόνο θετικό είναι αυτό για το μέλλον».

Για το παιχνίδι με την Μπέτις: «Ελπίζω ότι θα τα πάμε καλά, ότι θα κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και θα μπορέσουμε να δώσουμε μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά στους φιλάθλους μας»