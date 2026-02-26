Μπενίτεθ: «Φαινόταν στα μάτια των παικτών πόσο ήθελαν την πρόκριση»

Ο Παναθηναϊκός πήρε τρομερή πρόκριση στους 16 του Europa League μετά από τη διαδικασία των πέναλτι που κέρδισε 3-4 (1-1 κανονική διάρκεια και παράταση) και ο Ράφα Μπενίτεθ ανέφερε ότι φαινόταν στα μάτια των παικτών ότι ήθελα την πρόκριση.

Ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του μετά την ηρωική πρόκριση του Παναθηναϊκού τόνισε ότι το παιχνίδι ήταν περίπλοκο, όμως οι παίκτες της ομάδας ήταν πολύ μαχητικοί και κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

Για το τι βοήθησε την ομάδα παρότι αγωνίστηκε 10 παίκτες: «Ήταν ένα αρκετά περίπλοκο παιχνίδι, απέναντι σε μία ομάδα που δεν έχασε στο Europa League, μόνο τώρα στη διαδικασία των πέναλτι. Εμείς παλέψαμε πάρα πολύ.

Ήμασταν καλά οργανωμένοι στο αμυντικό κομμάτι, όποτε μπορούσαμε βγάζαμε τις αντεπιθέσεις για να δημιουργήσουμε επικίνδυνες καταστάσεις. Παλέψαμε, είχαμε διάθεση, νομίζω μπορούσες να το δεις στα μάτια των παικτών, το ήθελαν πάρα πολύ και αυτό έκρινε και την πρόκριση».

Για το ότι πολλοί από τους εκτελεστές των πέναλτι είχαν βγει αλλαγή και ποιο ήταν το κριτήριό του: «Το σημαντικότερο από όλα είναι να δεις ποιος το ζητάει από μόνος του, ποιος το θέλει. Κι από εκεί και πέρα εσύ απλά τους βάζεις σε σειρά. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε τα εύσημα σε όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, όπως επίσης, και στον τερματοφύλακά μας, ο οποίος έκανε μία πάρα πολύ καλή δουλειά. Και στους δύο προπονητές τερματοφυλάκων, που είχαν αναλύσει πάρα πολύ τον αντίπαλο και κατάφεραν να μας βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι».

Για το ότι ήταν η 13η φορά που βρέθηκε σε νοκ-άουτ αγώνα: «Δεν ήξερα ακριβώς όλα αυτά τα νούμερα. Είμαι ικανοποιημένος από την πρόκριση. Και πάλι θέλω να ξαναδώσω συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, γιατί φάνηκε ότι το θέλαμε πάρα πάρα πολύ. Σε όλους, στους παίκτες, στους προπονητές, στους προπονητές τερματοφυλάκων, που είχαν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στο τέλος με τα πέναλτι.

Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Κι επίσης, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους μας, που ήρθαν εδώ, μας στήριξαν και ζητωκραύγαζαν για μας μέχρι τέλους».